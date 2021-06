Cultura Sassari: sabato la presentazione del Festival delle Bellezze

Sabato, 19 giugno, alle ore 18, nel Giardino del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico G.A. Sanna in via Roma a Sassari, si terrà la presentazione della IV Edizione del Festival delle Bellezze Musica, arte, poesia, cinema, teatro ma soprattutto… Vivere la rinascita della cultura in alcuni dei luoghi più suggestivi del Nord-Sardegna. Ripartiamo dal nostro territorio… Nel corso della conferenza sarà illustrato il programma dell'evento. L'incontro sarà l'occasione per rendere noti i nomi degli artisti. Interverranno il direttore artistico del Festival, il M° Vincenzo Cossu, direttore dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari (che al termine della conferenza stampa offriranno al pubblico il concerto dedicato alla “Festa della Musica”), i sindaci e i delegati dei Comuni coinvolti (Sassari, Cheremule, Olmedo, Torralba, Cargeghe), la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro, gli Enti pubblici e privati, gli organizzatori e gli artisti. Modera la giornalista Luciana Satta, ufficio stampa del Festival. Dopo il successo delle scorse edizioni del Festival delle Bellezze, quest'anno si consolida la stessa formula, che fonde performance artistica, territorio e paesaggio, protagonisti della manifestazione. Un progetto nato nel 2018 da un’idea del M° Vincenzo Cossu con l'obiettivo di valorizzare attraverso l'arte, la musica e la cultura, i luoghi unici della nostra Isola.