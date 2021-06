Cagliari: il ritorno di Dedalo - Già disponibile l'opera prima

“I’m Fine”, l'opera prima di Dedalo, nome d'arte del musicista cagliaritano Lorenzo Edoardo Pisu, da oggi è disponibile sulle principali piattaforme streaming, come Spotyfy. È un lavoro frutto di anni di studio e di esperienze, con sette tracce che, nate come pezzi acustici basati su un semplice strumming o arpeggio di chitarra, attraverso arrangiamenti corposi si sono trasformati in brani strutturati.





Già dal primo ascolto, è la voce di Dedalo che caratterizza i brani, tutti cantati in inglese. La commistione di diversi generi poi (rock, grunge, soul, funky, pop) fa di “I'm Fine” un disco che si candida a varcare i confini della Sardegna, un traguardo che rappresenta proprio l'obiettivo di questo progetto musicale.





È già disponibile il video (https://youtu.be/McE0zTPS6CE) del singolo “Feel the Breeze”, realizzato da Federico Pisanu, con la collaborazione di Juri Fadda e Roberta Uras e con la partecipazione dell'attrice teatrale Benedetta Musu. Il brano è scritto da Dedalo che ha curato anche l'arrangiamento insieme a Juri Fadda, Francesco Biggio e Alessandro Bardi suoi compagni nella band “The Pards”. Questo pezzo ricorda le atmosfere dei brani pop sofisticati dei primi anni '80, ma il sapiente arrangiamento lo rende attualissimo e del tutto originale con richiami anche al neo soul degli ultimi anni.





Diverse tra loro, le sette tracce sono accomunate dalla cura per i dettagli e da una freschezza che li rende innovativi e unici. Dai ritmi irresistibili di “My Head”, con cui è difficile non tenere il tempo, alla profondità di “Mother's Eyes”, che coinvolge emotivamente, “I'm Fine” è un EP ricco di nuovi spunti, in cui l'artista sardo esprime le sue spiccate doti di cantante e compositore.





Dedalo fa parte dei “The Pards” quando nel 2012 vince con il brano “Dear friend of mine” il primo premio di un contest che consiste nella registrazione di un brano, curata dal produttore e sound engineer Samuele Dessì. Questa esperienza lo induce a dedicarsi a un progetto da solista, il cui risultato è “I'm Fine”: un lavoro corale durato circa 2 anni, frutto dell'esperienza maturata con le esibizioni dal vivo nelle feste private e nei locali. Corale perché Dedalo non ha rinunciato al supporto dei suoi compagni della band, nonostante questa si sia sciolta qualche anno fa.





I ragazzi che componevano “The Pards”, infatti hanno partecipato alla realizzazione dell'intero Ep. Insieme a Dedalo, voce e chitarre, il bassista Juri Fadda e Alessandro Bardi alle chitarre, anche il tastierista Andrea Zucca, Simone Soro al violino e alle percussioni Francesco Oppes. Gli stessi musicisti accompagneranno poi l'artista cagliaritano anche nei live.

Lorenzo Edoardo Pisu è nato a Cagliari nel 1989. Sin da giovanissimo mostra una profonda sensibilità per la musica e sviluppa una forte attitudine per la composizione. Trascorre molto tempo in compagnia della madre, appassionata di musica pop e soul anni ’50: Platters, Sam Cooke, Nat King Cole, Dean Martin lo accompagnano durante la sua infanzia, insieme ad alcuni cantautori della tradizione italiana, come Claudio Baglioni e Antonello Venditti.





Intorno ai quindici anni si avvicina al punk-rock guardando i viedoclip delle band americane trasmessi da MTV, appena la rete tematica è sbarcata in Italia. In questo periodo conosce Offspring, Incubus,Metallica, Dream Theater. Tra i suoi artisti preferiti, Chris Cornell, John Legend, Stevie Wonder, Marvin Gaye, A-ha, Amy Winehouse, ma anche Lucio Battisti.





Dopo la laurea in Lingue e Letterature Europee e Americane all’Università di Cagliari, e un periodo trascorso in Libano, Dedalo è tornato in pianta stabile in Sardegna, dove insegna Lingua e Letteratura Inglese al liceo scientifico.