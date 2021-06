Sassari: Il quintetto Entropy in Sala Sssu per “I mercoledì del Conservatorio” del Canepa

Il cartellone prevede venti appuntamenti che, con cadenza settimanale, proseguiranno sino al 27 ottobre. Protagonista mercoledì 16 giugno alle 20 sarà il Quintetto Entropy composto da Marco Maltalenti, (tromba) Marco Bande, (pianoforte), Paolo Corda (chitarra), Lorenzo Sabattini (contrabbasso), Jacopo Careddu (batteria) Nel corso della serata saranno eseguite musiche di: Bande, Maltalenti, Corda. Il prossimo 23 giugno si potrà assistere invece ad un concerto dal titolo “la musica per oboe e pianoforte nel XIX e XX secolo” eseguito dal duo composto da Carlo Cesaraccio (oboe) e Mauro Masala (pianoforte). In programma musiche di Brahms, Colin, Lalliet, Saint -Saens, Schumann. Il 30 giugno la serata musicale sarà dedicata alle composizioni per flauto e pianoforte del novecento. Federico Sanna al flauto e Ksenija Nikitina al pianoforte eseguiranno musiche di Arrieu, Gieseking e Taktakishvili. L’ingresso e` gratuito ma, ai sensi della normativa anti-COVID, limitato ad un massimo di 90 spettatori. Si raccomanda pertanto la prenotazione (al massimo di due persone), scrivendo, indicando il giorno dello spettacolo e se ci si intende sedere accanto a un congiunto. In questo caso sara` necessario consegnare all’ingresso, debitamente compilata e firmata, l’apposita autocertificazione.