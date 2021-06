Ossi: nel parco di Mulineddu debutta "Ossigeno festival": 2 performance il 1° Luglio

Teatro, danza, musica e performing art si uniscono per dare vita a un nuovo festival che già dal titolo promette di rigenerare corpo e mente nelle calde sere d’estate. “Ossigeno Festival” , organizzato insieme da Meridiano Zero, S’ALA Produzione e Senza confini Di pelle , tre realtà sassaresi con una fitta rette di collaborazioni nazionali e internazionali, debutta quest’anno dall’1 al 3 luglio , in mezzo agli alberi e alle piante del Parco delle Arti di Molineddu , accogliente spazio naturale di condivisione alle porte di Ossi creato e curato dall’artista Bruno Petretto. In programma ci sono performance, spettacoli di marionette, improvvisazioni sonore, spettacoli di teatrodanza, e un’esibizione di danza butoh , straordinaria tecnica espressiva corporea nata in Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale.





prevendite (biglietteria presso le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari) o, in alternativa, le prenotazioni (ossigenofest@ gmail.com ), indispensabili per rispettare le norme di distanziamento. “Ossigeno Festival”, sostenuto da Fondazione di Sardegna e Regione Sardegna, inizia giovedì 1 luglio alle 20.45 con due performance: “Effimero” di e con Ivonne Bello, basata sull’ascolto dello spazio e della sua architettura e “Nel flusso” della compagnia Senza confini di pelle (con Antonio Baldinu alla batteria), dove l’improvvisazione si fa strumento per la creazione istantanea di musica, danza e testi, seguite da una jam di improvvisazione di musica e danza a cura di S’ALA. In attesa dell’inaugurazione, sono già attive le(biglietteria presso le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari) o, in alternativa, le, indispensabili per rispettare le norme di distanziamento.sostenuto da Fondazione di Sardegna e Regione Sardegna, iniziacon due performance:di e con Ivonne Bello, basata sull’ascolto dello spazio e della sua architettura edella compagnia Senza confini di pelle (con Antonio Baldinu alla batteria), dove l’improvvisazione si fa strumento per la creazione istantanea di musica, danza e testi, seguite daa cura di S’ALA.





Il 2 luglio alle 21.30 c’è lo spettacolo di marionette “La poltrona di Nora” di Nadia Imperio, alias KronicoKab, che conquisterà bambini e adulti trasportandoli in un mondo di storie così inverosimili da sembrare vere. Si prosegue con “Red Moon” di e con Maruska Ronchi, un’ipnotica performance rituale butoh dove la danzatrice scava nel subconscio restituendo immagini archetipiche. Si chiude con la musica e le danze africane di “Afrodjembe” a cura di Shani Kale.





Il Teatro dall’armadio è protagonista il 3 luglio (21.30) con “Bestie feroci” , uno spettacolo di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia (che firma anche la regia) che racconta i nostri tempi attraverso il patrimonio musicale degli ultimi decenni. “Metrocubo” di e con Donatella Martina Cabras è un assolo di teatrodanza che prende vita dalla necessità di ripensare la presenza dei corpi nello spazio. La prima edizione del festival si chiude con il dj set tra tecno e ambiente di SaffronKeira .