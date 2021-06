La promozione del vino sull'web: giovedì ai I Grani di Nuoro la presentazione del libro di Susanna Alonso

La trattazione è completata da una varietà di interventi di professionisti del settore. Il mercato offline del vino è supportato sempre di più dal web, e l’autrice è convinta che il mercato online sia destinato a occupare presto il centro della scena. Ciò risulta già evidente in generale dallo spostamento verso il digitale delle abitudini di lavoro e di consumo in seguito alla pandemia di COVID-19, e in particolare il mondo del vino non fa eccezione. È difficile dire se e quando recupereremo pienamente lo stile di vita offline a cui eravamo abituati, ma di certo non sembra possibile ignorare il valore del digitale per la promozione e la vendita dei vini di qualità e delle esperienze enoturistiche.





limitati: info@sorsidiweb.com . In 12 capitoli più un’appendice, Digital Wine Marketing presenta ordinatamente gli elementi necessari a implementare una efficace strategia digitale di comunicazione e marketing per il vino o, come scrive anche l’autrice, a sviluppare e gestire una “cantina digitale”. Durante la serata di presentazione, si potranno degustare i vini della cantina gallurese Tenute Filigheddu. La titolare della cantina, Maria Grazia Filigheddu, presenterà due dei suoi vini: Caldòsa Vermentino di Gallura DOCG Superiore e LuPalàu Colli del Limbara IGT. La libreria Novecento parteciperà all’evento con alcune copie del libro, che si potranno acquistare. L’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. I posti sono

Giovedì prossimo, 17 giugno, alle ore 18, il ristorante I grani di Nuoro ospiterà la presentazione del libro di Susana Alonso Digital Wine Marketing: Guida alla promozione online del vino e dell’enoturismo edito da Hoepli. L’autrice è titolare dell’agenzia web nuorese Sorsi di Web, che offre servizi di marketing e comunicazione digitali per le cantine. Susana Alonso sarà accompagnata da Fabrizio Mureddu del Consorzio Universitario Nuoro e da Pier Lostia, co-titolare di Sorsi di Web, che modererà l’evento. Il libro fa parte della collana Digital Marketing Turismo, ed è un manuale teorico-pratico agile e aggiornato che illustra le caratteristiche delle moderne strategie di comunicazione e promozione del vino sul web. Digital Wine Marketing si distingue per l’approccio sistematico, la varietà dei temi, la completezza e la coerenza della presentazione, e i numerosi “tip” o consigli pratici che Susana Alonso dà a chi voglia occuparsi di marketing digitale del vino.