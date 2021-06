Entula a Macomer con Roberta Balestrucci Fancellu

Balestrucci Fancellu, operatrice culturale UNLA, fa parte del progetto “Omero. Gli scrittori raccontano i libri”, ha curato la versione per non vedenti di alcune esposizioni alla Stazione dell’Arte di Ulassai e ha pubblicato Ken Saro Wiwa (BeccoGiallo), Storie di grandi uomini e delle GRANDI DONNE che li hanno resi tali, Perfide, Non è bella ma… (Hop Edizioni), Cosetta (adattamento de I Miserabili, per Gallucci Editore) e Annie. Il vento in tasca (Sinnos Editore). Modera l’incontro Andrea Pau, sceneggiatore e scrittore per ragazzi. Considerati i posti limitati, è necessario prenotare (tel. 0785 71164; WhatsApp 391 7510083). La presentazione verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Éntula e sul canale Youtube Lìberos Sardegna Éntula - festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.

Protagonista del secondo appuntamento di Éntula di questa settimana è l', autrice del graphic novel per ragazzi Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle (BeccoGiallo): lo presenta a Macomer, dove vive e lavora, martedì alle ore 19:00 al Centro Servizi Culturali (UNLA). Col pretesto di un lungo viaggio in bicicletta della scienziata e di suo marito, l’autrice spiega ai suoi piccoli lettori alcuni dei più grandi quesiti della scienza moderna, come la teoria della relatività di Einstein, i viaggi nel tempo e l'esistenza di forme di vita extraterrestri. Il tutto, mescolando con abile ironia racconto biografico e divulgazione scientifica.