Sassari: la stagione lirica apre con Madama Butterfly - Il programma della De Carolis

L’opera venne messa in scena al Teatro Verdi nel 1983 diretta da Bruno Aprea, a quasi due secoli dalla prima assoluta alla Scala di Milano: una divertente commedia degli equivoci, come nella tradizione buffa rossiniana, oggi forse la meno conosciuta tra le composizioni del genio pesarese. L’allestimento proposto a Sassari sarà quello del Teatro Fraschini di Pavia e vede la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione di Attilio Tomasello. Il 12 e 14 novembre il palco del Comunale ospiterà un inedito dittico: La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi e Il telefono di Gian Carlo Menotti. La regia è di Jacopo Fo, in una coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi; l’orchestra sarà diretta da Alessandro Palumbo. La serva padrona, intermezzo buffo, debuttò a Napoli nel 1733. Negli archivi dell’Ente Concerti appare soltanto una volta, esattamente 60 anni fa, nella Stagione 1961, diretta da Nino Bonavolontà (in un trittico che comprendeva anche Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa e l’opera nuova Medico suo malgrado di Salvatore Allegra).





Il telefono, opera comica in un atto, fu rappresentata in città unicamente nel 1957 (quando venne abbinata al Segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari e ad Allamistakeo di Giulio Viozzi). Arrivò a Sassari appena dieci anni dopo la sua prima assoluta a New York. La Stagione si chiuderà il 3 e il 5 dicembre con un grande classico, curiosamente mai inserito prima d’ora nella Stagione lirica sassarese: La vedova allegra di Franz Lehár. L’operetta in tre parti debuttò nel 1905 a Vienna, in lingua tedesca (Die lustige Witwe il titolo originale), in italiano nel 1907 al Teatro Dal Verme di Milano. A Sassari sarà rappresentata, in italiano, nella regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli, con la direzione di Sergio Alapont, già in diverse occasioni in città, l’ultima nell’Aida del 2015. Per tutte le produzioni sono previste due recite, il venerdì alle 20,30 e la domenica alle 16,30. La campagna abbonamenti. Con l’attenuazione del rischio Covid, l’Ente Concerti riapre la campagna abbonamenti. I rinnovi saranno possibili dal 7 giugno prossimo, i nuovi abbonamenti dal 1° luglio.





Per i dettagli è possibile contattare i numeri 079232468 e 079237579; gli uffici di viale Umberto 72 saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Un nuovo sito. In occasione della Stagione lirica 2021, l’Ente Concerti rinnova dal 1° giugno il sito internet con la fortunata grafica da qualche anno tratto distintivo dell'Ente e che ne richiama, rinnovandola, l'antica tradizione e la gloriosa storia. La home page si arricchisce di un nuovo slideshow che richiama l'attenzione sulle notizie e gli eventi principali. Dalla sezione Botteghino si potrà accedere alla biglietteria online gestita dall’Ente e sarà possibile l’acquisto dei biglietti degli spettacoli programmati. Viene dato inoltre maggiore risalto alla sezione dell'Archivio, che riporta tutte le produzioni - oltre 250 - curate dall'Ente Concerti dal 1952, anno della prima Stagione lirica curata dal De Carolis: al suo interno il sito custodisce circa 230 news, oltre 500 recensioni, più di 1500 foto: un pezzo di storia della cultura, non solo del territorio, che l'unico Teatro di tradizione sardo mette a disposizione del pubblico, in attesa di ritrovarsi finalmente al Comunale.

L’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” scommette sul futuro e torna ad allestire il principale evento culturale della città di Sassari, la Stagione lirica, al Teatro Comunale dall’8 ottobre al 5 dicembre 2021. In attesa di conoscere le future disposizioni ministeriali sulla capienza dei teatri, l’Ente procede con coraggio, proponendo una Stagione dal taglio tradizionale che riaccolga e recuperi il pubblico forzatamente allontanatosi a causa della pandemia. Ad aprire la Stagione sarà uno dei titoli più amati di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, l’8 e 10 ottobre. La tragedia d’amore di Cio-Cio-San manca dal 2014 e a Sassari ha sempre riscosso un grande successo, tanto da risultare – dopo Tosca – il titolo pucciniano più rappresentato. La regia, in un nuovo allestimento originale, sarà affidata a Giulio Ciabatti (già a Sassari per Tosca e Il barbiere di Siviglia 2017 e Suor Angelica 2020, mentre a dirigere l’Orchestra dell’Ente è stato chiamato Francesco Ivan Ciampa, al Comunale nel 2017 per Turandot. Soltanto per la seconda volta verrà rappresentata in città, il 29 e 31 ottobre, Il turco in Italia di Gioachino Rossini.