Il flauto di Riccardo Ghiani alla scuola civica di Musica di Cagliari

Un'imperdibile appuntamento per introdurre i flautisti alla pratica d’insieme e innalzare il livello delle performance musicali: la Scuola Civica di Musica di Cagliari organizza venerdì 9 e sabato 10 luglio una masterclass di flauto con il M° Riccardo Ghiani, primo flauto dell’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

Al doppio appuntamento si potrà partecipare come allievi effettivi (quota di partecipazione 90€) e allievi uditori (quota di partecipazione 40€), con apertura anche agli studenti di flauto della scuola in regola con il pagamento della quota di frequenza per l’anno scolastico 2021/2021 (per questi ultimi è prevista riduzione del 20% sul costo della masterclass, con una percentuale di riserva dei posti fino ad un massimo del 60%).

La masterclass si terrà nella sede della Scuola Civica di Musica di Cagliari, in via Venezia 23, la mattina dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Eventuali variazioni di orario potranno essere disposte nel corso della masterclass in ragione di necessità organizzative del docente e della Scuola.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 18 giugno, mentre quelle pervenute oltre tale termine saranno inserite in un apposito elenco e potranno essere prese in considerazione, in ordine cronologico di arrivo.

Qualora il numero delle richieste superi la capacità ricettiva della scuola, anche in considerazione dei limiti imposti dall'applicazione delle disposizioni per la prevenzione e il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, sarà effettuata una selezione di merito. In tal caso la segreteria della scuola provvederà a richiedere agli aspiranti allievi l'invio di un file audio (o video) relativo ad una propria performance recente.

La masterclass si attiverà con un minimo di 5 partecipanti effettivi. L’amministrazione comunale si riserva di non procedere all’attivazione della stessa per esigenze impreviste connesse alla gestione dell'emergenza COVID- 19.

Per richiedere l’iscrizione alla masterclass di flauto con il M° Riccardo Ghiani è possibile presentare domanda di iscrizione, corredata di copia del documento di identità o in alternativa firmata digitalmente, all’indirizzo mail scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it, utilizzando la modulistica presente sul seguente link.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di musica nei seguenti orari:lun/mer/ven 15.00-19.00- mar/giov 15.00-20.00-Via Venezia 23 (primo piano) - Cagliari-Telefono: 070 677 5630/5633-Indirizzo email: scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it-Facebook: Scuola Civica di Musica - Cagliari

L’ARTISTA - Riccardo Ghiani è il primo flauto dell’orchestra della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Cagliaritano, è nato nel 1961, si è formato sotto la guida di S. Saddi, R. Guiot, M. Larrieu. Ha frequentato numerose masterclasses tenute da A. Marion e R. Dick per il flauto e da B. Canino e M. Bourgue per la musica da camera. Ha fatto parte per diversi anni dell’Ensemble Spaziomusica di Cagliari, con il quale ha svolto una intensa attività nel campo della musica contemporanea. Parallelamente all’attività di primo flauto dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari viene invitato a collaborare presso ORT Orchestra della Toscana (Firenze), Orchestra Sinfonica di Sanremo, Ensemble Instrumental de l’Ile de France (Paris), Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Sinfonica Siciliana (Palermo), Orchestra del Teatro Nazionale dell’Opera Roma, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e Konzerthaus Orchester Berlin. Ha suonato sotto la direzione di Gérard Korsten, Lorin Maazel, Carlo Maria Giulini, Pinchas Steinberg, Cristopher Hogwood, Roberto Abbado, Christopher Hogwood, Guennadi Rozhdestvensky, Raphael Frühbeck de Burgos, Emmanuel Krivine, Georges Pretre, Ivan Fischer, George Benjamin, Frans Bruggen, Ton Koopman, Trevor Pinnock, Peter Schreier, Luciano Berio, Serge Baudo, tra gli altri. Ha insegnato nei Conservatori di Cagliari, Sassari, Reggio Calabria e Palermo. Dal 1996 al 2001 è stato docente assistente di Aurèle Nicolet presso l’Accademia Musicale Chigiana. Dal 2001 al 2006 è stato docente, al fianco di Nicolet, presso l’Accademia Estiva di Hvar (Croazia). E’ stato docente dei corsi superiori dell’Accademia Flautistica Travesera Siglo XXI di Madrid. Viene regolarmante invitato a tenere masterclasses flautistiche e come membro di giuria in Italia e all’estero. Da diversi anni è invitato come expert agli esami finali di master presso l'HEM – Haute Ecole de Musique de Geneve. È docente presso l'Accademia estiva Bosaantica, presso i Cursos de Musica de Segovia e presso l'Accademia “Non solo Flauto” a Poggio Ubertini (Montespertoli) È stato membro fondatore dell’Hoffmansthal Ensemble e condirettore artistico del Festival “Le piace Richard Strauss?” in collaborazione con il Richard Strauss Institut di Garmisch Partenkirchen.