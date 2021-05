Gli studenti della Sardegna dicono "No alle dipendenze" - 3000 elaborati da tutta l'Isola

Il Progetto “No Dipendenze” entra nel vivo in prossimità della chiusura delle scuole per le imminenti vacanze estive. Dopo la giornata svoltasi al Teatro Moderno di Monserrato (condotta dal giornalista Roberto Betocchi) che ha richiamato più di 3.000 alunni collegati in rete, e oltre 140 classi da tutta la Sardegna, la seconda fase ha visto analoga partecipazione da parte dei bambini e degli adolescenti.

Dal racconto scritto e interpretato sul palco da Gianluca Medas dal titolo “La Storia di Tablet”, i bambini delle scuole primarie hanno partecipato al primo concorso di idee creando un elaborato sul tema, suggerendo come gli abitanti della città omonima debbano vivere meglio con la tecnologia al servizio delle persone.

Gli elaborati sono stati 3000, arrivati da tutta la Sardegna, e tutti di altissima qualità anche in relazione al delicato tema affrontato. Dopo la fase di chiusura del concorso, la giuria si è messa all'opera per individuare i più meritevoli, la cui proclamazione come vincitori di questa decima edizione del Progetto “No Dipendenze” in tour avverrà entro il 10 Giugno data prossima alla chiusura delle scuole .





Sarà una data non casuale, spiegano con grande soddisfazione dall'Associazione Sport e Salute che anche stavolta ha promosso la campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro le maggiori dipendenze. Il 31 Maggio è infatti la “Giornata mondiale senza tabacco”, una delle maggiori dipendenze fra i più giovani. In palio, per i vincitori, quattro montepremi di 1000 euro, uno per ogni Istituto di ciascuna provincia, da destinare all'acquisto di materiale didattico.

Prevista, entro la fine dell'anno, la pubblicazione di un piccolo libro con i migliori disegni che hanno partecipato al concorso e che sarà destinato alle scuole partecipanti.

L'idea-progetto è quella di allontanare i giovani, soprattutto in questo periodo, dalle dipendenze, dalla noia, dall'abbandono, dalla dispersione motoria e scolastica e avvicinarli al mondo produttivo, sociale e culturale come parte attiva della comunità. Per questo il prossimo step del progetto sarà il tour che esperti e professionisti del settore effettueranno in presenza lungo l'Isola: l'Associazione Sport e Salute ha infatti un programma di incontri territoriali con adolescenti e giovani di età fra i 13 e i 27 anni, in lungo e articolato progetto dedicato alle dipendenze, sempre più al centro della cronaca quotidiana.

Il progetto – fortemente voluto dalla presidente dell'Associazione Annalisa Pusceddu – è stato finanziato dall'ordine degli psicologi, dalla Fondazione di Sardegna dal Comune di Cagliari, Nuoro, Oristano, Simaxis, Quartucciu.

Dall'Unione dei Comuni di Barbagia, Montalbo, Ogliastra, Nord Ogliastra, dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei e da alcuni Sponsor Privati.