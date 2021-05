Poesia e solidarietà: Antonio Maria Masia per Sos Thalassemia

Il pubblico preventivamente prenotato secondo le disposizioni anti Covid, riceverà in omaggio un sacchetto contenente materiale scientifico-medico e il libro “I Silenzi Pietra”. Particolarmente gradito il saluto iniziale dell’attore Cesare Bocci che è anche interprete del promo a sostegno del progetto. Presenta e conduce Neria De Giovanni, scrittrice, presidente dell’AICL Associazione Internazionale dei Critici Letterari. Intervengono i Professori Sergio Storti Presidente del Centro, Antonio Amato Direttore scientifico e Bianca Maria Ricerca: storia e attualità delle thalassemie e delle emoglobinopatie, anche con riferimento ai dati del Lazio e della Sardegna. L’attrice Stefania Masala e gli attori Francesco Madonna e Alessandro Pala Griesche leggeranno liriche dal libro “I Silenzi di pietra” di Antonio Maria Masia (3° edizione, Nemapress, marzo 2021).

Con la prudente apertura degli eventi, la terrazza dell’UnAR, Unione delle Associazioni Regionali di Roma, il 19 giugno si apre alla solidarietà con la presentazione del libro di poesia di Antonio Maria Masia “I silenzi di pietra” (Nemapress edizioni). Le liriche sono dedicate al figlio Pietro che, bambino, è volato in cielo colpito dalla terribile malattia così presente in Sardegna. La silloge, pubblicata molti anni orsono, adesso è ripresentata con traduzioni in francese, sardo, romeno e spagnolo, a testimonianza della universalità del messaggio poetico che spazia dal dolore profondo ad una speranza di conforto. Il libro, che tratta il tema dell’Anemia Mediterranea o Morbo di Cooley, verrà omaggiato agli ospiti presenti dall’Associazione Sos Thalassemia alla quale è stato interamente destinato dall’autore, Antonio Maria Masia, presidente dell’UnAR e dell’Associazione Il Gremio dei sardi di Roma.