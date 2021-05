Alghero: L’Università delle Isole Baleari organizza il dibattito “La situació del català a l’Alguer”

Il Dipartimento di Filologia Catalana e Linguistica Generale dell’Università delle Isole Baleari organizza il dibattito tra alcuni rappresentanti del mondo della cultura e lingua ad Alghero e gli studenti del corso di Variació Lingüística del Grau de Llengua i Literatura Catalanes della UIB. Gli obiettivi dell’attività sono far conoscere di prima mano la situazione sociolinguistica del catalano di Alghero e il lavoro che si sta facendo a livello linguistico e culturale, così come familiarizzare i parlanti dei diversi territori del dominio linguistico catalano con la varietà diatopica parlata in questa città.





(mm.vanrell@uib.cat ).

La conversazione, che si terrà virtualmente, conta della partecipazione di Francesc Ballone (membro della Sezione Filologica de l’IEC), Irene Coghene (reppresentante ad Alghero della Plataforma per la Llengua), Claudio Gabriel Sanna (cantautore i mestro) e Carla Valentino (insegnante di algherese e traduttrice). L’incontro sarà venerdì 28 maggio 2021, alle ore 19.30. Gli interessati ad assistere possono scrivere un messaggio alla professoressa Maria del Mar Vanrell Bosch).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°