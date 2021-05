Premio Andrea Parodi: le iscrizioni scadono il 31 di maggio

per informazioni:

Entrambe le giurie, come negli scorsi anni, saranno composte da autorevoli esponenti del settore. Per il vincitore assoluto sono previsti diversi bonus, fra cui una serie di concerti e di partecipazioni alle prossime edizioni di alcuni festival partner del Parodi, dall'“European Jazz Expo” in Sardegna a Folkest in Friuli, fino allo stesso Premio Parodi. Oltre a questo, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà invece la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso. Inoltre, uno tra i finalisti verrà invitato ad esibirsi durante la prossima edizione di un altro festival partner, Mare e Miniere. Le finali si terranno a Cagliari dal 14 al 16 ottobre, mentre quelle della 13a edizione, sospese lo scorso autunno in conseguenza dell’emergenza sanitaria, sono state recuperate pochi giorni fa, il 14 e 15 maggio, al teatro Si' e Boi di Selargius (Cagliari).





A vincere è stato, con il brano “Tempo”, il duo Still Life, un progetto siculo/portoghese con sede a Barcellona, formato dalla cantante Margherita Abita e dal violinista João Silva. Il premio della critica è andato invece ad Alessio Arena (Campania/Catalogna) con “Los niños que vuelan”. Anche nel 2019 a vincere era stato un gruppo multietnico, la Fanfara Station, composto da musicisti provenienti da Tunisia, Usa e Italia. Le precedenti edizioni sono state vinte nel 2018 da La Maschera (Campania), nel 2017 da Daniela Pes (Sardegna), nel 2016 dai Pupi di Surfaro (Sicilia), nel 2015 da Giuliano Gabriele Ensemble (Lazio), nel 2014 da Flo (Campania), nel 2013 da Unavantaluna (Sicilia), nel 2012 da Elsa Martin (Friuli), nel 2011 da Elva Lutza (Sardegna), nel 2010 dalla Compagnia Triskele (Sicilia), nel 2009 da Francesco Sossio (Puglia).