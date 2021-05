Arriva "Tsunami": singolo di Bassfunk Stephen

Spero che la mia personale rinascita, sia professionale che personale, coincida con una ripresa globale. Tsunami è tutto questo: uno sconvolgimento totale della vita quotidiana rappresentato dalla generale necessità di cambiare gli schemi e realizzato, anche musicalmente, su questa stessa linea tematica." "Anche il video" - aggiunge il producer isolano -"vuole far percepire la centralità dell'individuo che nel continuo voltarsi a destra e sinistra, non vede altro che caos e sconvolgimento ovunque."





Tsunami è la prima produzione targata Sonada Music, neonata label indipendente isolana, pensata e voluta in piena pandemia, che si pone come obiettivo quello di valorizzare la musica di qualità, senza limiti di genere, mettendo al primo posto l'artista. Bassfunk Stephen è un artista di Ussana (CA) con diversi anni di esperienza nel mondo della musica, nel ruolo come DJ, produttore e organizzatore di eventi. Attualmente co-proprietario del Sonada Studio di Donori (CA), affianca al ruolo di studio recording manager quello di co-titolare dell'etichetta Sonada Music, in collaborazione con Andrea Aru. Conta tre singoli all'attivo e la partecipazione alla produzione e mix di diversi progetti indipendenti con artisti vari del panorama sardo, nazionale e internazionale.

Sarà disponibile, dal 28 maggio prossimo ed in tutte le principali piattaforme di streaming e download "Tsunami", il nuovo singolo di Vladimiro Stefano Frau. Contraddistinto da sonorità electronic tech house, il brano è stato composto, registrato e mixato negli studi Sonada di Donori (CA) e Ussana (CA), con il mastering curato dal Black Dog Mastering Studio. A partire dal 4 giugno sarà disponibile al pubblico, su Youtube, anche il video ufficiale del brano. "Tsunami è stato realizzato dopo una vera e propria onda anomala che mi ha travolto in questi ultimi anni" - commenta Bassfunk Stephen - "sia sotto il profilo umano che professionale. A tutto questo, lo scorso anno, si è affiancata la pandemia che ha coinvolto il mondo intero, con un completo stravolgimento delle abitudini e delle certezze alle quali ogni singolo individuo era abituato.