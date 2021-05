Gli anni giovanili di Grazia Deledda: a Nuoro l'anteprima del film di Maria Grazia Perria

Un tema complesso, quello del legame con la nostra che l'autrice ha già trattato nel precedente Piove Deserto e che si è ripresentato con forza anche questa volta, un tema che ha attraversato anche la vita e l'opera della Deledda. Durante il laboratorio/casting le giovani attrici hanno mostrato elementi di carattere simile a quello alla scrittrice: ambizione, pulsione creativa, desiderio di una vita intensa. Il loro universo personale e comune allo stesso tempo è stato riversato nel film, mettendo a confronto le loro storie con quella della giovane Deledda. Il Film realizzato con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; MIC Direzione Generale Cinema; Fondazione Sardegna Film Commission; Fondo Filming Cagliari; ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico, Museo Deleddiano.

Il 30 maggio al TEN di Nuoro, nella giornata conclusiva del Festival ISREAL, verrà proiettato in anteprima assoluta il film "Cercando Grazia" di Maria Grazia Perria. Undici giovani attrici sarde, selezionate dopo una serie di provini on line hanno partecipato a un laboratorio/casting che aveva come scopo la ricerca della protagonista di un prossimo film sugli anni giovanili di Grazia Deledda. Quasi tutte hanno lasciato la Sardegna giovanissime, qualcuna risiede all'estero. Lo hanno fatto per studiare, per realizzare i loro sogni, con determinazione e tenacia, decise a superare i confini fisici e mentali. Sia chi è rimasta "fuori" che chi è tornata in Sardegna dichiara di avere un rapporto complicato e contraddittorio con la propria terra.