Oristano: annullo filatelico per Eleonora d'Arborea

In occasione degli eventi dedicati ai 140 anni dall’inaugurazione del monumento dedicato a Eleonora d’Arborea, Poste Italiane attiverà, sabato 22 maggio, un servizio postale temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Monumento a Eleonora d’Arborea – 140° anniversario inaugurazione”. Con lo speciale annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane allestita presso il Palazzo Scolopi, in Piazza Eleonora d’Arborea a Oristano, dalle ore 10.30 alle 16.30 (ingresso con accesso regolamentato), dove saranno disponibili anche i francobolli per l’affrancatura. Per l’evento è stata realizzata, oltre all’annullo filatelico, una cartolina dedicata. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane/Filiale di Oristano, Galleria Omodeo, 09170, Oristano. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it