Cultura Sorso: il turismo religioso nei percorsi di Romangia

Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 10:00, nella sala al primo piano del Palazzo Baronale (via Convento - Sorso), si terrà la presentazione del progetto Percorsi di Romangia 2021 - “Da terra di passaggio a luogo di identità e tradizioni” - dedicato al turismo religioso, sostenibile ed esperienziale come attrattore e vettore di sviluppo locale. A presentare il programma di progetto e tutti gli eventi ad esso collegati saranno il sindaco Fabrizio Demelas, l’assessore alla Programmazione Marco Greco, il Rettore del Santuario della Beata Vergine Noli Me Tollere, Padre Danilo Pischedda e il presidente del Comitato della Beata Vergine Noli me Tollere Patrizio Biosa.