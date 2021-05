Ritorna Mare e Miniere per la 14sima edizione

Apre la serie l'orchestra Musica Spiccia, una formazione molto particolare nata quindici anni fa in seno al Baule dei Suoni, associazione di promozione sociale con base ad Albese con Cassano, vicino a Como; l'organico è composto da elementi di tutte le età, dagli otto anni agli "anta", che suonano archi, fiati, fisarmoniche, corde e percussioni, diretti dalla fondatrice Giulia Cavicchioni, musicista e insegnante di violino. Protagonista del secondo atto della serata, Vincenzo Zitello: pioniere e divulgatore dell'arpa celtica in Italia, il musicista modenese, classe 1956, ha portato le sue note nei teatri più importanti, luoghi storici, festival internazionali, radio e tv, in Italia e nel mondo, ha collaborato a più di centoventi registrazioni discografiche, con artisti di ogni genere musicali. È di quest'anno il suo dodicesimo album, "Mostri e prodigi". Spazio poi a una formazione storica della scena musicale sarda, con i suoi quarantadue anni di attività: i Cordas et Cannas, per l'occasione in trio e in versione acustica, con i fondatori Frantziscu Pilu (voce, flauto, armonica, sulittu, organetto) e Bruno Piccinnu (percussioni), affiancati dal chitarrista Gianluca Dessì, membro della band da sei anni. Sardo è anche il duo di scena intorno alle 20,30, che amalgama il suono passionale del bandoneon di Fabio Furia, tra i più apprezzati interpreti dello strumento a mantice, col virtuosismo della chitarra di Alessandro Deiana. Nel loro album "A los maestros", che presta titolo e repertorio all'esibizione del 21 giugno, tutti i brani sono incentrati sullo stile e sugli arrangiamenti degli storici duo di Anibal Arias con Osvaldo Montes, e di Juanjo Dominguez con Julio Pane: un repertorio profondamente romantico, nostalgico, raffinato e coinvolgente, che viene reinterpretato e unito al personale gusto musicale dei due artisti isolani.





È invece un viaggio affascinante tra i suoni e le culture del Mediterraneo, alla ricerca di un linguaggio musicale e lirico che unisca tanti popoli diversi, quello proposto dai protagonisti dell'ultima tranche della serata: al centro dei riflettori la Banda Ikona, formazione creata dal polistrumentista e compositore Stefano Saletti (già fondatore e anima di un gruppo storico della nuova musica popolare come i Novalia), che riunisce insieme alcuni dei più accreditati esponenti della world music italiana, come Barbara Eramo, Gabriele Coen, Mario Rivera, Giovanni Lo Cascio. Lo scorso marzo è uscito il nuovo lavoro discografico della Banda Ikona, "Mediterraneo Ostinato". Anche la seconda data di Mare e Miniere, martedì 22 giugno, si annuncia all'insegna di un evento speciale: "A Cuncordia", un recital dedicato alla memoria di Giovanni Ardu, una delle quattro voci di Su Cuncordu 'e su Rosariu, il coro della Confraternita del Rosario del paese di Santu Lussurgiu (in provincia di Oristano), formazione tra le più rappresentative del tipico canto "a cuncordu" che accompagna i riti liturgici in Sardegna, in particolare della Settimana Santa. La serata, tra musica, immagini, ricordi e testimonianze, vedrà la partecipazione degli etnomusicologi Ignazio Macchiarella e Marco Lutzu, di Ottavio Nieddu, esperto di musica e tradizioni della Sardegna, del regista Gianfranco Cabiddu e di molti musicisti del cast di "Sonos 'e memoria", il celebre cine-concerto da lui ideato e diretto, con decine e decine di repliche dopo il debutto nel 1995, e documentato anche dal suo film "Passaggi di tempo": Luigi Lai, Mauro Palmas, la cantante Elena Ledda, il contrabbassista Furio Di Castri, il percussionista Federico Sanesi, oltre allo stesso Cuncordu 'e su Rosariu. Tra i protagonisti della serata anche un altro importante complesso vocale isolano, il Tenore e Cuncordu de Orosei (impegnato negli stessi giorni nelle attività didattiche dei seminari); e, oltre alla musica, anche immagini, con un video inedito su Giovanni Ardu, prodotto da Mare e Miniere, e spezzoni di "Passaggi di tempo" introdotti da Gianfranco Cabiddu. Due diversi set dettano la scaletta di mercoledì 23. Il primo vede nuovamente sul palco l'orchestra Musica Spiccia, dopo la sua apparizione nella giornata inaugurale. A seguire, un'altra produzione originale di questa edizione di Mare e Miniere: "Azadì" un incontro in musica tra Sardegna e Kurdistan tutto giocato sulle corde della mandola di Mauro Palmas e i diversi strumenti – nay, santur, cura, tanbur, percussioni e voce – di Mübin Dünen, musicista curdo che, nel suo ampio bagaglio di esperienze internazionali, conta esibizioni e collaborazioni anche nell'Isola.

A precedere la rassegna, due diverse anteprime della serie Muidas, titolo che identifica gli eventi proposti da Mare e Miniere in collaborazione con l'associazione L'Officina delle idee in ambientazioni particolari; la prima è in agenda a inizio giugno: lo spettacolo di teatro e musica "Il Divino Cammino", in scena martedì 1 (ore 17) nel suggestivo scenario del vulcano spento di Monte Lisiri, nei pressi di Ittireddu (Ss), nel Logudoro, e l'indomani (mercoledì 2, ore 11,30) nell'affascinante cornice della Gola di Is Cioffus, tra le montagne di Sarroch, nel Sud Sardegna. Protagonisti l'attore, regista e autore Alessandro Anderloni e Mauro Palmas con la sua mandola, impegnati in un percorso fisico e spirituale, poetico e musicale, attraverso le cantiche della Divina Commedia. Altra anteprima il 20 giugno (alle 19,30), quasi un preludio alla rassegna, con il concerto dell'arpista Vincenzo Zitello in un altro sito caratteristico: la Tomba dei Giganti di "Perda 'e accuzzai", nei dintorni di Villa San Pietro, a una trentina di chilometri da Cagliari. Si parte, dunque, il 21 giugno con un evento speciale per celebrare degnamente l'inizio dell'estate e la Festa della Musica con cinque diversi set in scaletta a partire dalle 17,30 in alcuni dei luoghi più significativi di Portoscuso, come il Lungomare e la Torre spagnola.