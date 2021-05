La ricerca scientifica e spirituale dell'uomo: il gruppo civico Interazione propone una conferenza on line

Inizialmente verrà esposto come i sistemi legislativi garantiscano e supportino la ricerca, proseguirà con una spiegazione di come l'astrofisica ci aiuti a proiettarci nel futuro, entrerà nell'ambito della spiritualità con una spiegazione di cosa siano le energie cosmiche per poi estendersi alla necessità di approfondire la ricerca spirituale e si concluderà con l'enunciazione di alcuni assiomi che stanno alla base della natura spirituale dell'uomo secondo quanto pronunciato da L. Ron Hubbard.









Argomento:

*"Il progresso scientifico e spirituale dell'uomo"

* Data: *19 maggio 2021

* Ora: *19:00*

ID riunione: 376 242 2649 Passcode: 19052021 Senz'altro un compito arduo ma nel contempo profondo, come lo è la ricerca. A trattare questi temi saranno l'avvocato Cinzia Curreli del foro di Nuoro, l'astrofisico Dott. Ciriaco Goddi, assoluto orgoglio sardo per il suo ruolo di Project Scientist di Black Hole Cam (per intenderci, il team che ha per la prima volta nella storia ha fotografato un buco nero), il medicine man Jo'Hán Chánt'Ney della tribù dei nativi d'America Dine-Navajo, la professoressa emerita di Storia della Chiesa all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Suor Assunta Corona e infine Nicola Oi, Presidente in Sardegna della Chiesa di Scientology. La piattaforma scelta sarà zoom e la partecipazione sarà completamente libera per chiunque volesse partecipare.

Nuova tappa del gruppo civico Interazione, nuova conferenza on-line con soggetti trattati da più prospettive grazie agli interventi di ospiti provenienti da ambiti culturali differenti. Come è nello stile delle conferenze di questo gruppo civico, i temi trattati ruotano intorno alla necessità di vivere la contemporaneità senza mai dimenticare la parte più intima dell'uomo, l'anima, il sé tanto ricercato e che a volte non viene sufficientemente considerato per via del ritmo della quotidianità. L'appuntamento è fissato per mercoledì 19 maggio alle 19:00 e, mentre il Dott. Martino Porcu si occuperà di condurre e moderare la serata, si susseguiranno vari interventi che tratteranno il tema della ricerca.