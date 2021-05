"Premio Mons. Giuseppe Pittau per le migliori tesi di laurea"

Ecumenismo e dialogo interreligioso, relazioni internazionali, intercultura, promozione del territorio, solidarietà sociale (in particolare la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori), processi partecipativi alla vita pubblica, sono le tematiche oggetto del concorso, i cui elaborati saranno valutati da un’apposita commissione. Per la prima sezione potranno partecipare solo i residenti in Sardegna che abbiano conseguito il titolo Triennale o Magistrale in un Ateneo sardo, nazionale o dell’Unione Europea, durante il periodo 2017-Luglio 2021. Nella seconda sono ammessi tutti i cittadini italiani, europei ed extra europei che abbiano conseguito il titolo Triennale o Magistrale in un Ateneo italiano (comprese le Università/Facoltà Pontificie) durante il periodo 2017-Luglio 2021.





Sono ammessi a partecipare anche coloro che non fossero risultati vincitori nelle edizioni precedenti, anche con la medesima Tesi, purché ottenuta nel periodo 2017-Luglio 2021. I premi per le migliori tesi di laurea, di un valore complessivo di € 16.000, sono suddivisi in base alle sezioni. Sia nella Prima che nella Seconda sezione sono a disposizione n. 3 premi di laurea di € 2.000,00 ciascuno per le tesi Magistrali e n. 2 premi di laurea di € 1.000,00 ciascuno per le tesi Triennali. Sarà possibile attribuire una menzione speciale ad un soggetto fisico o giuridico, ad insindacabile giudizio del soggetto promotore del Premio, che abbia acquisito meriti nel campo della promozione della pace, della solidarietà, della mondialità ed intercultura.





La domanda per la richiesta di ammissione al Concorso per il Premio di Laurea, regolarmente sottoscritta, redatta in carta semplice ed indirizzata al Presidente dell’Associazione Centro Culturale e di Alta Formazione APS, dovrà pervenire, esclusivamente tramite pec, alla Segreteria del premio Mons. Pittau - Centro Culturale e di Alta Formazione Onlus,entro e non oltre il 31 Luglio 2021. Saranno accettate soltanto le domande di partecipazione inviate tramite pec. Non verranno in nessun caso prese in considerazione le domande pervenute dopo la data indicata. I lavori presentati non saranno restituiti ed è possibile partecipare ad una sola sezione del premio.

I candidati dovranno inviare, in allegato alla domanda secondo la modalità sopra esplicitata (pec) pena esclusione dal concorso, i seguenti documenti: una copia della tesi di Laurea; copia del documento di identità in corso di validità; l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato; l’indicazione della sezione del concorso alla quale si sta partecipando. La Commissione formulerà graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi e con l’esclusione di valutazione di titoli o altre qualità personale del candidato ed il Premio sarà conferito nel corso di una manifestazione pubblica che si svolgerà a Villacidro entro il mese di Dicembre 2021.

L’associazione Centro Culturale e di Alta Formazione APS in partenariato con il CVS Sardegna Solidale e la Caritas Diocesana di Ales-Terralba, hanno indetto la quinta edizione del Premio di Laurea “Mons. Giuseppe Pittau S.J.” per l’assegnazione di premi per tesi di Laurea Triennale e Magistrale. Questa edizione prevede anche il sostegno dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e del lavoro della Diocesi di Ales-Terralba e della Fondazione di Sardegna. Il premio, dedicato al gesuita sardo morto a Tokyo nel 2014, già rettore dell'Università Sophia di Tokyo e dell'Università Gregoriana a Roma e segretario della Congregazione per l'Educazione cattolica dal 1998 al 2003, prevede due sezioni: la prima riservata ai soli residenti in Sardegna; la seconda aperta a tutti i cittadini italiani, europei ed extra europei.