Venerdì nuova anteprima del Premio Lussu

Con la presentazione del volume “Quel maledetto Vronskij” di Claudio Piersanti, venerdì 30 aprile alle 17,30, in diretta streaming tramite collegamento remoto proseguono le anteprime del Festival Premio Emilio Lussu - VII edizione di Cagliari, gemellato con il Festival Trame d’Estate IX edizione di Seravezza.





Noto scrittore e sceneggiatore italiano, per lungo tempo Piersanti ha svolto attività di giornalista scientifico. Nei suoi romanzi ritrae la quotidianità di uomini e donne comuni alle prese con il malessere sociale e la solitudine. Con una sua scrittura asciutta e quasi cruda ne aggira il pudore cogliendoli nella profondità dei sentimenti.





Quest’ultima fatica letteraria, edita nel 2021 da Rizzoli, racconta l’amore dei coniugi Giulia e Giovanni, un amore fatto di cose minime e di calma apparente. Però la vita non è un romanzo e procede per strappi lievi e imprevedibili. Così la donna scompare nel nulla ed il marito si ritrova naufrago in una casa improvvisamente vuota.





L’evento culturale è organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco e dal Cisesg – Centro Studi Sirio Giannini, in collaborazione con la casa editrice Rizzoli. I due festival da alcuni anni svolgono insieme le attività di promozione della lettura, e nel corso dell’anno realizzano diverse anteprime che, a causa dell’emergenza epidemiologica, al momento sono effettuate in diretta sul canale facebook del Premio Lussu, all’indirizzo https://www.facebook.com/FestivalPremioLussu,

e sui canali YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0hWbPUCIRhicZFfeUeqiVQ

https://www.youtube.com/channel/UCWrudh4w9MRVhsK2ux0Xx1A





A dialogare con l’autore Claudio Piersanti sarà il direttore artistico del Festival Premio Emilio Lussu, Alessandro Macis e Isabella Belcari del Cisesg Centro Studi Sirio Giannini. Dopo le diverse anteprime, il Festival Lussu si svolgerà a Cagliari dall’1 al 6 ottobre mentre il Trame D’estate si terrà nella città di Seravezza nel mese di agosto. Partner dell’evento sono l’Associazione La macchina cinema, l’Associazione Hermaea, la Libreria Mieleamaro, BookCiak Magazine e Unica Radio.