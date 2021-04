Nell'ex Manifattura Tabacchi la Fabbrica della Creatività

La partecipazione è libera. Registrazione su: https://opificio.tuprenotalo.com/it/event/direttivanis Opificio Innova srl nasce dall’unione di realtà imprenditoriali attive nel campo dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e del supporto all'impresa, con solide esperienze nazionali ed internazionali. È partner progettuale e operativo del RTI concessionario degli spazi presso l’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari per la realizzazione della Fabbrica della Creatività.

Dai locali dell’ex Manifattura, Opificio Innova offre servizi alle imprese, enti pubblici, enti privati e persone sui temi della trasformazione digitale, della promozione territoriale, dello sviluppo del capitale umano e dell'imprenditorialità, in un ambiente altamente innovativo ed aperto a soggetti con interessi nei settori della cultura, dell'arte, della ricerca e dell'istruzione.





La missione è creare un punto di riferimento per il territorio regionale dove scoprire, apprendere, sperimentare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per la creazione di soluzioni innovative nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione, della ricerca, della formazione, dell’impresa. La Fabbrica della Creatività è un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di aprire la Manifattura Tabacchi al mondo della cultura e della creatività regionale, nazionale e internazionale e che dovrà concretizzarsi con la realizzazione, la partecipazione e la promozione di eventi di tipo culturale e creativo.





Lo sviluppo della Fabbrica della Creatività è funzionale alla valorizzazione delle aree dell’ex Manifattura Tabacchi, agevolandone l’accessibilità e la connessione con il centro città ed incrementando il numero di visitatori, contribuendo a creare nel complesso della Manifattura un luogo multifunzionale di produzione, promozione e interazione delle attività legate alla creatività artistica, culturale, scientifica, della innovazione digitale, capace di rappresentare un punto di riferimento per la città di Cagliari e per la Sardegna.

Opificio Innova, in collaborazione con Innois - Innovazione e Idee per la Sardegna con il contributo di Fondazione di Sardegna, organizza martedì 27 aprile alle ore 15 un webinar dal titolo "La Direttiva NIS: la cyber security degli operatori dei servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD)". Interviene l’avvocato Alessandro Cecchetti, socio e manager di Colin & Partners Srl, conoscitore del diritto informatico, docente e divulgatore. L'appuntamento rientra nel ciclo di incontri #TalkTogether – Privacy e Data protection. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Opificio Innova: https://www.facebook.com/opificioinnovacagliari L'incontro on line sulla piattaforma Zoom.