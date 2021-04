Nuovi consensi al progetto "Sardegna verso l'Unesco"

E questo sia come benefici economici intrinsechi, per la tutela, valorizzazione e sostenibilità del progetto culturale in sé, sia in termini di ricadute economiche per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle economie coinvolte. Un progetto che coinvolge tutta l’Isola tenendo conto della diffusione in tutta la Regione di siti archeologici affascinanti e dell’esigenza della loro musealizzazione, seppur in rete, uniforme. Raffaele Paci, Responsabile scientifico del progetto per il CRENoS, interviene per ricordare che l’attività di CRENoS, nel quadro generale delle attività istituzionali di supporto al territorio, sviluppa tematiche di ricerca di base ed applicata nell’ambito delle discipline economiche anche in collaborazione, partenariato o supporto ad Amministrazioni pubbliche, associazioni e imprese.









Il CRENoS aderisce quindi all’iniziativa portata avanti dall’Associazione per dare un concreto contributo al progetto della Civiltà nuragica per quanto riguarda il piano di gestione e l’analisi dell’impatto economico sul territorio regionale, nella consapevolezza del grande valore che questo progetto culturale e identitario a valenza internazionale può determinare sui flussi turistici dei territori e sullo sviluppo sostenibile dell’intera Sardegna. Sono inoltre intervenuti:il Prof. Italo Meloni, Direttore del CIREM, Centro Interuniversitario, Università di Cagliari e di Sassari e l’ing. Edoardo Balzarini dell CdG dell’Associazione La Sardegna Verso L’Unesco.

L’associazione La Sardegna verso l’Unesco, precisa il Presidente Michele Cossa, nata con l’intento di sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale dell’Isola e che ha in corso l’istanza di inclusione dei monumenti della Civiltà nuragica della Sardegna nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, prosegue il suo percorso di analisi e studio volto anche a dimostrare gli enormi impatti, sinora sottovalutati, che la diffusione della conoscenza e condivisione del numero, grandiosità e storia dei monumenti del periodo conosciuto come civiltà nuragica può avere nella economia dell’isola.