Tecnico Industriale G.M. Angioy Sassari: corsi per adulti - Per non smettere di sognare

Il Corso d’Istruzione per Adulti dell’ITI Angioy è attivo nella città di Sassari dal 1995. Il Corso ha permesso il conseguimento del diploma di tecnico industriale ormai a centinaia di persone che credevano impossibile poter realizzare questo sogno. Il corso regolare ha durata quinquennale come quello diurno ma molte sono le agevolazioni e le riduzioni previste. Per informazioni: sito web-e-mail: Itiang ioySS@gmail.com -telefono: 3492979172-gruppo Facebook: Corso serale – ITI Angioy Sassari-oppure rivolgersi in sede in Via Principessa Mafalda di Savoia.