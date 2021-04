Sassari: concerto per la festa della Liberazione

In occasione del 76° anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, officine culturali con il patrocinio del Comune di Sennori propone "Liberazione", concerto di musica Klezmer per clarinetto e pianoforte dello storico duo Puglia-Meloni. Per il secondo anno di seguito la Festa della Liberazione sarà a porte chiuse, senza celebrazioni e commemorazioni pubbliche. Questo rende ancora più urgente trovare forme alternative di celebrazione. Officine culturali propone, pertanto, un concerto in diretta domenica 25 aprile alle ore 20 sul suo canale YouTube.

Il duo formato dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni ha tra i propri punti di forza un consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo che si unisce a una affinata preparazione artistica e musicale. L’avvicinamento del Duo alla musica Klezmer è avvenuto in seguito all’incontro tra il maestro Antonio Puglia e il musicista Giora Feidman, conosciuto nel mondo come il “Re del Klezmer”. "Liberazione” propone una selezione di brani fatti di musiche e note appartenenti alla tradizione Klezmer insieme a una suite ebraica. La musica Klezmer, dal forte valore rituale e emotivo, diviene in occasione del 25 aprile un modo per celebrare laicamente la liberazione da ogni tipo di violenza.

Officine culturali è una nuova realtà dedicata alle arti performative, alla sperimentazione e alle arti visive; promuove eventi multimediali e multidisciplinari in un’ottica nazionale e internazionale. Il progetto nasce dall’incontro tra la compagnia teatrale Theatre en vol e un giovane team di menti creative formato dal musicista Alfredo Puglia e dalla fotografa e videomaker Naima Savioli. L’obiettivo è comune: creare uno spazio dinamico per l’arte libera indipendente. officine culturali è un progetto realizzato con il patrocinio del Comune di Sennori, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il sostegno de La Boulangerie da Mario.