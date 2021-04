Umanitaria: le tre date simbolo del Paese

La festa della Liberazione, la festa del lavoro, la festa della Repubblica. Tre tematiche consolidate (Libertà, Lavoro, Democrazia). Tre incontri di approfondimento e tre pellicole cinematografiche per affrontare ciascun tema.

Società Umanitaria organizza una kermesse cinematografica e di approfondimenti culturali in diretta streaming che unisce tre date chiave della nostra storia: il 25 aprile, l’1 maggio e il 2 giugno.

Per ognuna di queste ricorrenze saranno organizzati degli incontri in diretta streaming sui social di Società Umanitaria per approfondire le tematiche affrontate, rispettivamente alle date storiche e con possibili contestualizzazioni con la realtà quotidiana (in particolare, per il discorso dello smart working). In concomitanza con gli incontri sarà disponibile una rassegna cinematografica a cura dei Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria della Sardegna. Ogni rassegna sarà composta da 3 proposte cinematografiche (tra film di fiction e documentari) disponibili gratuitamente per una settimana intera sulla piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it.

Ogni film sarà accompagnato per l’occasione da un contributo di registi, attori o esperti di cinema.

Il fil-rouge che unirà tutte le ricorrenze sarà uno “sguardo dedicato alle donne”. Affronteremo la ricorrenza del 25 aprile attraverso alcune pellicole dedicate al ruolo e alla partecipazione delle donne nella Resistenza, ci focalizzeremo, in occasione del 1° maggio, sulle dinamiche e i problemi che hanno investito i lavoratori tutti, donne in primis, durante quest’anno di pandemia e chiuderemo con le celebrazioni della Festa della Repubblica, che quest’anno segna il 75° anniversario del suffragio universale e dunque dell’estensione del diritto di voto alle donne.Di seguito il programma : 25 aprile: La Resistenza. Uno sguardo al femminile, 1° maggio: State a casa! Le dinamiche del lavoro prima e dopo la pandemia,2 giugno: Donne al voto. I 75 anni del suffragio universale. Per informazioni https://onlinesardegna.umanitaria.it/