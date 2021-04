"Il Divino Cammino" di Anderloni e Marras nel vulcano spento di Ittireddu - Omaggio a Dante

all'indirizzo mareminiere@ gmail.com , indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Nella risposta di avvenuta registrazione saranno specificati luoghi, orari e altre informazioni utili sui due appuntamenti, proposti con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sarroch e del Comune di Ittireddu, con la collaborazione di Sardinia Ferries, Proloco Ittireddu, Italteleco, Cemis, Aissa Màissa, Nuova X Gamma e la media partnership di Blogfoolk.



Organizzato dall'associazione culturale Elenaledda Vox, in collaborazione con l'associazione L'Officina delle idee, "Il Divino Cammino" ripropone la riuscita formula di Muidas, già collaudata con successo in passato, che ambienta eventi culturali di qualità in siti di particolare fascino, mirando così anche a valorizzare le bellezze naturali e architettoniche della Sardegna. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, per assistere agli spettacoli è necessario prenotarsi inviando una mail di richiesta, indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Nella risposta di avvenuta registrazione saranno specificati luoghi, orari e altre informazioni utili sui due appuntamenti, proposti con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sarroch e del Comune di Ittireddu, con la collaborazione di Sardinia Ferries, Proloco Ittireddu, Italteleco, Cemis, Aissa Màissa, Nuova X Gamma e la media partnership di Blogfoolk.

mareminiere@gmail. com . * Alessandro Anderloni • Autore, regista, attore, ha iniziato giovanissimo il suo percorso di drammaturgo sulle montagne di Verona, scrivendo e mettendo in scena dagli anni Novanta a oggi più di cinquanta testi originali.



"Il Divino Cammino" in programma il 15 maggio al vulcano spento di Monte Lisiri e il 16 alla Gola di Is Cioffus, si propone come anteprima di Mare e Miniere, la rassegna itinerante dedicata alle espressioni artistiche di matrice popolare, quest'anno alla sua quattordicesima edizione. Appuntamento di spicco della manifestazione, frutto dell'esperienza e della professionalità di Mauro Palmas e della cantante Elena Ledda, sono i Seminari di canto, musica e danza popolare in programma dal 21 al 27 giugno nella cornice dell'antica tonnara su Pranu di Portoscuso, con docenti come Luigi Lai, Marcello Peghin, il Cuncordu e Tenore de Orosei, Simone Bottasso, Andrea Piccioni, Gigi Biolcati, Giulia Cavicchioni, Mario Incudine, Silvano Lobina, Alessandro Foresti e Simonetta Soro, oltre agli stessi Mauro Palmas e Elena Ledda. Per le modalità di iscrizione e per ulteriori informazioni, la segreteria organizzativa risponde anche in questo caso all'indirizzo di posta elettronica. * Alessandro Anderloni • Autore, regista, attore, ha iniziato giovanissimo il suo percorso di drammaturgo sulle montagne di Verona, scrivendo e mettendo in scena dagli anni Novanta a oggi più di cinquanta testi originali.

Dopo la Laurea in Lettere si è dedicato alla didattica del teatro e si è specializzato in direzione di coro e composizione di musica per la scena con Bepi De Marzi. Si dedica alla Divina Commedia da più di vent'anni, ne ha tratto tre rielaborazioni teatrali per bambini, gli spettacoli di prosa Inferno e Comedìa, lo spettacolo di teatro-danza La Divina Commedia con le coreografie di Silvia Bertoncelli e la musica di Zeno Baldi. Dal 2018 conduce un progetto teatrale dedicato a Dante con la compagnia di detenuti Teatro del Montorio nel Carcere di Verona. Nel 2016 ha debuttato come interprete di monologhi dedicati alla Divina Commedia (di cui conosce molti canti a memoria) e di innumerevoli performance di narrazione musicale, anche itineranti. Dal lungo sodalizio con Mauro Palmas è nato nel 2019 Il divino cammino. Mauro Palmas • Compositore, strumentista, ricercatore, inizia la sua carriera a Cagliari collaborando con gruppi di ricerca e recupero storico-critico della musica popolare.





Nel 1977 fonda il gruppo Suonofficina che apre la musica tradizionale sarda a incontri e sperimentazioni con le tradizioni musicali di tutto il Mediterraneo. Specializzatosi nello studio dei ritmi del ballo, crea una tecnica che gli consente di applicare il linguaggio delle antiche nodas delle launeddas sulla mandola. Nel 1979 incontra la cantante Elena Ledda, con la quale condivide scelte e progetti che sfociano in una intensa e fruttuosa attività concertistica e discografica (Ammentos 1979, Sonos 1989, Incanti 1994, Maremannu 2000, Cantendi a Deus 2009, Làntias 2017); negli stessi anni firma numerose produzioni discografiche a suo nome (A volte ritornano 1999, Cainà 2000, Il colore del Maestrale 2011, Palma de sols, 2019). Incontra sui palcoscenici di tutto il mondo i grandi protagonisti della cultura musicale internazionale, anche attraverso una ricca attività nell'ambito della musica di scena e della composizione di colonne sonore. Cura la direzione artistica della rassegna musicale itinerante "Mare e Miniere".

Teatro, musica e ambiente nel segno di Dante Alighieri: si intitola "Il Divino Cammino" l'evento in programma sabato 15 maggio (ore 17) nel suggestivo scenario del vulcano spento di Monte Lisiri, nei pressi di Ittireddu (Ss), nel Logudoro, e l'indomani (domenica 16, ore 11,30) nell'affascinante cornice della Gola di Is Cioffus, tra le montagne di Sarroch, nel Sud Sardegna. Protagonisti l'attore, regista e autore Alessandro Anderloni e un volto ben noto della scena musicale sarda, il compositore, ricercatore e strumentista Mauro Palmas con la sua mandola, che accompagneranno gli spettatori in un percorso fisico e spirituale, poetico e musicale, attraverso le cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio, Paradiso; un percorso che intreccia notizie e aneddoti sulla vita di Dante, la fascinazione per il suo poema, e la dizione dei tre canti accompagnata dalle musiche appositamente composte per lo spettacolo.