L'Oro Bianco di Molentargius: Artisti Fuori Posto propone 4 laboratori artistici

Con tale obiettivo verranno attivati quattro laboratori artistici gratuiti (Recitazione, Cinema, Sceneggiatura e Fotografia), che coinvolgeranno giovani dagli 8 ai 17 anni che, a partire dai dati storici sulle Saline di Molentargius rilevati grazie all’Archivio di Stato di Cagliari, coopereranno nella produzione di una docufiction e una mostra fotografica dedicati alla storia e alle vicende legate al territorio delle Saline di Molentargius. La docufiction e la mostra fotografica verranno presentati al pubblico a fine Settembre nell’edificio Sali Scelti dell’Ente Parco di Molentargius.





L’importanza e la necessità di mettere in atto questo progetto si inserisce nel difficile periodo storico che abbiamo appena vissuto, e ancora stiamo vivendo, e che ha contribuito a creare una maggiore consapevolezza dell’importanza dei rapporti umani. Per mesi ci siamo ritrovati lontani, ma abbiamo cercato la vicinanza dell’altro attraverso la tecnologia e per tanti è stata la scoperta di un nuovo significato della parola “comunità”. E’ poi avvenuto spontaneamente che l’arte si sia proposta come strumento in grado di unire tutti, grandi e piccini, in grado di far sognare e sperare. Le arti insegnano, ci aiutano a comprendere il mondo e ci stimolano a ridisegnarlo migliore. Il progetto verrà presentato il 21 Aprile alle ore 11:00 in conferenza stampa sulla piattaforma ZOOM. E’ possibile aderire e ottenere il link alla presentazione scrivendo alla