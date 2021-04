Alghero: letteratura da asporto alla Galleria Cult

E' un invito alla lettura in silenzio o ad alta voce, alla meditazione, scegliendo il posto, forse all'aperto, per respirare aria salutare insieme alle autrici e autori dall'Austria. Pensata inizialmente come "Letteratura a quattr'occhi" la "Letteratura da asporto" è il nostro segnale a non abbandonare l'amicizia con i libri. I testi provengono da due secoli di letteratura fino alle attuali produzioni di pensiero critico.





Il progetto AUSTRIAMENTIS 2021 si avvale della collaborazione di: Forum Austriaco di Cultura-Roma/BMEIA, Land Salzburg, Ass. VP-Sardinia, Museo Casa Manno - Alghero, Ass. Salpare, Nemapress Edizioni, AICL-Ass. Internazionale Critici Letterari. L'evento si terrà dal 23 al 30 Aprile 2021. Tutti i giorni dalle 12.00 alle 18.00. La sede è quella della Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39a - 07041 Alghero. La consegna avverrà nel rispetto del distanziamento secondo il protocollo covid-19.

Per la giornata mondiale del libro dal 23 aprile alle ore 12 davanti alla Galleria CULT si terrà l'evento A(s)saggi di letteratura austriaca. Per la poesia (e la prosa) non solo le ufficiali giornate mondiali. In questi tempi incerti di pandemia e distanziamenti, la Galleria CULT offre al pubblico la letteratura da asporto. Gli estratti di testi letterari, critici e filosofici saranno proposti in versione da passeggio.