Alla ricerca di risposte per i giovani creativi

Il mondo della creatività e quello giovanile sono due settori da sempre interconnessi che, più di altri, hanno pagato il prezzo dell’emergenza pandemica. La cancellazione pressoché totale di eventi artistici e culturali ha privato numerosi giovani creativi di fondamentali opportunità di crescita personale e realizzazione di se.





La desertificazione del panorama artistico ha inoltre drasticamente impoverito le comunità e, al contempo, ha messo in luce le debolezze di un settore che non ha saputo reagire alla crisi.

Sulla scorta di tale quadro a tinte fosche ha preso avvio un progetto internazionale, denominato “YW4CULT: From Talent to Competencies: How youth work can support cultural sector” che vede impegnate organizzazioni provenienti da Italia, Estonia, Lettonia e Grecia in uno sforzo comune volto a dare delle risposte ai giovani creativi colpiti dalla crisi.





Il progetto si prefigge degli obiettivi ambiziosi e di ampio respiro. Fra questi: dare ai giovani gli strumenti necessari e le competenze richieste per operare in un settore culturale flessibile e dinamico; incoraggiare la creazione di reti di giovani creativi; sviluppare e sperimentare innovative metodologie di apprendimento; stimolare lo spirito imprenditoriale nei giovani creativi; rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche; mettere le basi una nuova politica culturale europea.





L'iniziativa, realizzata nell’ambito dell’azione chiave 2 del programma Erasmus plus, prevede un intenso ciclo di attività al cui centro vi saranno i “laboratori sociali per la cultura e l’imprenditorialità”, delle vere e proprie officine creative per l’apprendimento di strategie imprenditoriali applicate all’arte. I laboratori fungeranno da centri di ricerca in cui si svilupperanno e sperimenteranno metodologie innovative.





Le attività coinvolgeranno inizialmente 20 giovani artisti per ciascuno dei Paesi coinvolti con l’intento di ampliarle in un secondo momento.





Il progetto è YW4CULT nasce dalla collaborazione tra l’associazione sarda TDM 2000 e le organizzazioni TDM 2000 Estonia, Streetbasket (Lettonia), Urban Style (Estonia) e IED (Grecia).