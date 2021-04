Sassari: l'Ente Concerti “de Carolis” bandisce la nona audizione per giovani cantanti lirici sardi

L'audizione è riservata ai nati o residenti in Sardegna che alla data del 1° gennaio 2021 non abbiano compiuto i 35 anni d'età. Sono ammessi tutti i registri vocali. L'audizione si terrà al Teatro Comunale di Sassari il 22 maggio prossimo e il termine per la presentazione delle domande scadrà improrogabilmente il 15 maggio. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente via mail all'indirizzo sannadecarolis@libero.it, indicando i dati anagrafici, il registro vocale e i due brani scelti. La Commissione giudicatrice, formata dal presidente e dal direttore artistico dell'Ente insieme a una personalità di chiara fama del mondo dello spettacolo italiano, stilerà una graduatoria conclusiva dalla quale la direzione artistica si riserva di attingere per le produzioni delle Stagioni liriche.





Le audizioni per giovani sardi, che dal 2005 si tengono con cadenza biennale, hanno permesso all'Ente “de Carolis” di scoprire il talento di artisti che si sono in seguito affermati in prestigiosi teatri anche oltre i confini nazionali: tra i più recenti Francesco Leone, Silvia Arnone, Ilaria Vanacore, Ettore Agati, Marco Puggioni, Maria Ladu, Martina Serra e Francesca Pusceddu, quest'ultima vincitrice dell’edizione 2019. Tutti i dettagli sono consultabili nel bando di partecipazione pubblicato sul sito www.enteconcertidecarolis.it.