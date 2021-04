Insegnamento dell'algherese nelle scuole: la Consulta chiede modifiche alla norma regionale

Gli importanti passi avanti compiuti con la legge L.R. 22/2018 e dalle “Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche” elaborate dal Comitato interistituzionale permanente per l’insegnamento delle lingua delle minoranze storiche ( S’Obreria pro s’imparu de su sardu) e approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n° 44/35 del 4.9.2020, necessitano di ulteriori interventi finalizzati a dare concretezza alle attività di insegnamento che per il momento trovano diverse difficoltà nell’applicazione. Nonostante gli importanti traguardi raggiunti, il percorso di arrivo all’insegnamento della Lingua catalana di Alghero nelle scuole trova ancora complessità. La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques dal Català de l’Alguer in questi mesi ha svolto una continua attività di sensibilizzazione tra le famiglie e tra le Istituzioni per sostenere l’opportunità di legge, rilevando una serie di problematiche che sono state riassunte in un documento approvato dall’Assemblea il 6 aprile scorso. Le dodici associazioni che compongono la Consulta comunale costituitasi con deliberazione del Consiglio comunale nel marzo del 2018, - Associació Cultural Cabirol, Associació Cultural Edicions de l'Alguer, Ateneu Alguerès, Centre Excursionista de l'Alguer, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Coro Polifonico Algherese, Obra Cultural, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Saber i Sabor, Associaci? per a la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-Cultural de l'Alguer, Associazione Culturale -T.E.S.A. - hanno riscontrato nella fase di attuazione della norma diverse difficoltà che di fatto hanno ostacolato l’avvio dell’insegnamento nelle scuole. I due riferimenti normativi, la suddetta legge regionale 22/2018 e le linee guida 44/35 del settembre 2020, contengono, ad avviso della Consulta, previsioni che dovrebbero essere affinate o perlomeno oggetto di chiarimenti. Le linee guida, in particolare, ratificate nel Protocollo di intesa siglato tra Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e Ufficio Scolastico regionale, che stabiliscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche in Sardegna, non trovano attuazione pratica. La Consulta chiede quindi alla Regione di intervenire affinché già dal prossimo anno scolastico 2021/2022 le scuole possano avere una panoramica chiara delle modalità organizzative di svolgimento delle lezioni. Lo ha fatto con una nota indirizzata al Comune di Alghero affinché porti all’attenzione degli Assessorati di riferimento in Regione la necessità dell’emanazione di un provvedimento più chiaro ed efficace in tempi brevi. Tra le criticità evidenziate, se ne cita una a titolo esemplificativo: l’opzione per l'insegnamento del Sardo, del Catalano di Alghero, del Sassarese, del Gallurese e del Tabarchino, è espressa dai genitori ( art.5.9 delle Linee Guida) al momento della iscrizione. Ciò vale per il triennio della scuola dell'infanzia, per il quinquennio della scuola primaria, per il triennio della scuola secondaria di I grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di II grado. Secondo le norme in merito, questa opzione può essere modificata all'inizio di ciascun anno scolastico ma nella modulistica relativa alle (pre)iscrizioni messa a disposizione dalle scuole, ad esempio, non è stata inserita in alcun modo la possibilità per i genitori di esprimere o meno la scelta in questione.

Los importants passos envant fets amb la Lei Regional 22/2018 i amb les “Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche” elaborades del Comitat interinstitucional permanent per l'ensenyament de les llengües de minoria històriques (S’Obreria pro s’imparu de su sardu) i aprovades de la Junta Regional amb deliberació núm. 44/35 del 4.9.2020, tenen menester d'ulteriors intervents finalitzats a donar concretesa a les activitats d'ensenyament que, actualment, troben diverses dificultats en l'aplicació pràctica. Malgrat los importants resultats aconseguits, lo camí per arribar a l'ensenyament de la Llengua catalana de l'Alguer en les escoles és encara complicat.

La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer en aqueixos mesos ha portat envant una contínua activitat de sensibilització endiriçada a les famílies i a les institucions, a suport de l'oportunitat donada de la lei, notant , al mateix temps, una sèrie de problemàtiques que són estades evidenciades en un document aprovat de l'Assemblea lo 6 d'abril del 2021. Les dotze associacions que formen part de la Consulta, constituïda amb deliberació del Consell Municipal al mes de març del 2018, - Associació Cultural Cabirol, Associació Cultural Edicions de l'Alguer, Ateneu Alguerès, Centre Excursionista de l'Alguer, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Coro Polifonico Algherese, Obra Cultural, Òmnium Cultural de l'Alguer, Plataforma per la Llengua, Saber i Sabor, Associaci? per a la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-Cultural de l'Alguer, Associazione Culturale -T.E.S.A. - han fet notar que en la fase d'actuació de la norma hi són diverses dificultat que, de fet, han obstaculat la partença de l'ensenyament en les escoles. Los dos instruments normatius, la susdita Lei Regional 22/2018 i les línees guia 44/35 de setembre del 2020, contenen, segons la Consulta, prescripcions que tengueriven d'ésser afinades o almanco aclarides. I en particular les linees guia ratificades en lo Protocol d'intesa entre l'Assessorat a la Pública Instrucció de la Regió i l'Ofici Escolàstic Regional, que estabileixen los criteris i les modalitats amb els quals tenen d'ésser organitzades i portades envant les activitats d'ensenyament de les llengües de minoria històriques de la Sardenya, no troben una actuació pràctica.

Per això, la Consulta demana a la Regió d'intervenir per fer en modo que, ja del pròxim any escolàstic 2021/2022 les escoles puguin tendre una panoràmica clara de les modalitats organitzatives de les llicions. L'ha fet amb una lletra endiriçada al Municipi de l'Alguer demanant-li de portar a l'atenció dels Assessorats de competència de la Regió la necessitat de l'emanació d'un provediment més clar i eficaç en temps breus. Entre les diverses criticitats evidenciades, just per fer un exemple: l'opció per l'ensenyament dels Sardo, del Català de l'Alguer, del Sasserés, del Gal·lurés i del Tabarquí, és exprimida dels genitors (art. 5.9 de les Linees Guia) al moment de la inscripció; i això val pel trienni de l'escola de la infància, pel quinquenni de l'escola primària, pel trienni de l'escola secundària de primer grau i per tot lo curs d'estudi de l'escola secundària de segon grau.

Segons les normes en mèrit, aqueixa opció, pot ésser modificada a l'inici de cada any escolàstic, però en lo mòdul d'inscripció disponible en les escoles no hi és, en ningun modo, la possibilitat que los genitors puguin exprimir la voluntat de triar l'ensenyament de la llengua de minoria.