Officine Culturali: domani concerto virtuale della Little Royal Circus Ostrica

Domenica 11 aprile alle ore 20.00 torna l’appuntamento in diretta YouTube di officine culturali realizzato con il patrocinio del Comune di Sennori. La serata è dedicata al mondo del circo contemporaneo: ospite d’eccezione la Little Royal Circus Ostrica, che presenterà la performance “Giunti a questo punto non ci resta che… SUONARE!”





La Little Royal Circus Ostrica (formazione ridotta dell’orchestra circense del CiRcO PaNiKo, già ospite del Festival di arte in strada Girovagando nel 2018 e 2019) ha deciso di mettersi alla prova e tentare “un esperimento mai provato prima”. Dopo mesi trascorsi lontani e senza poter suonare, con “la musica declassata – come il teatro ed ogni altra forma di intrattenimento dal vivo – al livello di attività superflua e sacrificabile della vita”, i cinque artisti della Little Royal Circus Ostrica finalmente si riuniscono nello spazio di officine culturali.





È questa la prima volta in cui l’ensemble suona per un pubblico virtuale: una sfida aperta per i musicisti, abituati a suonare sotto il tendone e per le strade in presenza di un pubblico.





L’obiettivo è nobile: grazie a una breve selezione di brani del passato, che parlano di bellezza, allegria, amore e umanità, la piccola orchestra cercherà di scacciare per un momento “le nubi delle preoccupazioni che ci sovrastano e ci tolgono la visione nitida dell’orizzonte”.