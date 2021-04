Archeologika verso il decollo: accesi i motori del progetto dell'assessorato regionale al Turismo

A seguire, Covid permettendo, si svolgeranno - anche in presenza dei testimonial (Roberto Giacobbo, Mario Tozzi, Geppi Cucciari, Isabel Russinova, Vittorio Sgarbi e Christian Greco) e di rappresentanti del Comitato scientifico - rassegne culturali e spettacoli. Si terranno, inoltre, incontri specializzati tra addetti ai lavori: educational e press tours nei territori dell'isola, con giornalisti e operatori economici interessati a commercializzare pacchetti di offerta turistico archeologica nei mercati nazionali e internazionali. Il focus di interesse sarà centrato su numerosi siti archeologici e saranno organizzati in collaborazione con il sistema delle imprese e delle amministrazioni locali, che saranno coinvolte in veste di protagonisti. Una curiosità: qualche turista straniero, raggiunto dall’azione social, ha iniziato a chiedere informazioni sulle iniziative legate ad Archelogika. Un'attività che è stata intensificata negli ultimi mesi in vista degli appuntamenti che si svolgeranno alla Fiera di Cagliari nel mese di giugno: un grande convegno internazionale, tavole rotonde, dibattiti, confronti tra archeologi e studiosi di tutto il mondo e l'allestimento della mostra-evento Nuragica, il primo format interattivo in Sardegna dedicato all'antica Civiltà dei Sardi, un'ora di visita guidata da archeologi e guide specializzate attraverso un percorso multisensoriale nella Civiltà Nuragica. Con la nomina del CTS si rafforza anche l'azione di promozione e di comunicazione di un progetto pensato e organizzato in modo da raggiungere e coinvolgere tour operator e giornalisti del settore nazionali e internazionali, mettendoli in contatto diretto con il sistema delle imprese turistiche, delle agenzie culturali e delle amministrazioni locali sarde. Particolare attenzione è stata data alla comunicazione social destinata a raggiungere un pubblico ampio, soprattutto giovani e appassionati della materia. Ne fanno parte: Alberto Moravetti (Ordinario di Preistoria e Protostoria) che svolge il ruolo di coordinatore del comitato, Giuseppa Tanda (Ordinaria di Preistoria e Protostoria), Giovanna Pietra (Archeologa, Funzionaria Soprintendenza Cagliari), Gianfranca Salis (Archeologa, Funzionaria Soprintendenza Cagliari), Francesco Muscolino (Direttore del Museo archeologico di Cagliari), Fabio Pinna (Ricercatore dell’Università di Cagliari, Archeologia cristiana e medievale), Romina Carboni (Ricercatrice dell’Università di Cagliari, Archeologia classica), Anna Depalmas (Università di Sassari, Professoressa associata di Preistoria e Protostoria), Michele Guirguis (Università di Sassari, Professore associato di Archeologia Fenicio Punica), Massimo Casagrande (Segretariato Regionale Mibac), Patricia Olivo (Direttrice Segretariato Regionale Mibac).

Con la nomina del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), il progetto “Archeologika 2021 – un'isola di storie antiche”, l’evento di respiro internazionale previsto nelle prossime settimane a Cagliari per promuovere il vastissimo patrimonio archeologico dell'Isola, entra nel vivo della sua operatività. Il progetto, fortemente voluto dall’Assessorato regionale del Turismo, non sarà solo un evento temporaneo ma il tassello di una strategia complessiva di valorizzazione dei siti archeologici come strumento di promozione turistica.Archeologika gode del patrocinio del Mibac e conta su una proficua collaborazione con le Sovrintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali. L'obiettivo è quello di posizionare la Sardegna sul mercato turistico-culturale, in Italia e all'estero, per dodici mesi all'anno. Il CTS è composto da 11 personalità di assoluto rilievo tra accademici, studiosi ed esperti di livello internazionale.