Anche le launeddas alla Scuola di Musica del Sarrabus

L'istituzione arricchisce la sua offerta formativa attivando il corso individuale tenuto dal docente Andrea Pisu.

L’offerta formativa dell’istituzione che opera da anni nel territorio per la diffusione dell’istruzione musicale, quale elemento formativo del gusto estetico e di supporto per la crescita culturale, sociale e intellettuale della comunità nella subregione della Sardegna sud orientale, proporrà le lezioni nelle cinque sedi di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius.

Il corso si articolerà in diverse fasi, partendo dai rudimenti organologici dello strumento, con l’obiettivo di far apprendere all’allievo la tecnica della respirazione circolare, e successivamente la diteggiatura e la pratica su di esso. In una fase successiva si passerà allo studio del repertorio religioso e di quello per i balli tradizionali. Ciascun allievo avrà una propria scheda didattica e le lezioni individuali assicureranno uno studio accurato e personalizzato.

Le iscrizioni al corso di launeddas della Scuola Civica del Sarrabus sono aperte a tutte le persone che si vogliono avvicinare allo strumento, senza limiti di età.

Per informazioni è possibile, inoltre, rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di Musica del Sarrabus nei seguenti orari:

• dal lunedì al venerdì 9.00/12.00

• Telefono: 375 528 2076

• Indirizzo email: scmusicasarrabus@gmail.com

• Facebook: Scuola Civica di Musica del Sarrabus

IL DOCENTE – Andrea Pisu nasce nel 1984 e all’età di dieci anni apprende i primi rudimenti delle launeddas grazie a un corso specifico organizzato dalla pro loco di Villaputzu. Accortosi che quei pochi incontri non erano sufficienti, approfondisce lo studio dello strumento con il musicista Aurelio Porcu. Da un’imponente base tradizionale, acquisita grazie allo studio effettuato su vecchie registrazioni di due grandi esponenti delle launeddas come Antonio Lara ed Efisio Melis, Pisu si spinge oltre i canoni classici, percorrendo un viaggio musicale su due distinti binari, muovendosi fra tradizione e innovazione.

LA SCUOLA - La Scuola Civica di Musica del Sarrabus opera da anni nelle cinque sedi di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius per la diffusione dell’istruzione musicale quale elemento formativo del gusto estetico e di supporto per la crescita culturale, sociale e intellettuale della comunità. Gli allievi hanno un ampio ventaglio di offerte formative tra cui scegliere: basso, batteria, canto moderno, chitarra classica, chitarra moderna, launeddas, pianoforte classico, pianoforte moderno, violino, e i corsi collettivi di propedeutica e solfeggio.