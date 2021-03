Università di Sassari: oggi alle 15 il progetto cluster PROSSIMO

Mercoledì 31 marzo alle 15:00 si terrà sulla piattaforma Teams (link: https://bit.ly/3cnUkep) l'evento finale del progetto cluster PROSSIMO - Progettazione, sviluppo e ottimizzazione di sistemi intelligenti multi-oggetto, Progetto finanziato da Sardegna Ricerche con fondi POR FESR 2014/2020 - Asse prioritario I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", attuato dal Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari.



All’evento parteciperanno Rossella Speranza Filigheddu, Direttrice del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Sassari, Daniela Cossu, Responsabile del progetto PROSSIMO per Sardegna Ricerche, Stefano Quintarelli, Presidente del Comitato di indirizzo dell'AgID – Agenzia per l’Italia digitale, membro del Comitato guida del Sustainable Development Solutions Network – UNSDSN e Presidente dell'Advisory Group on Advanced Technologies for Trade and Transport per UN/CEFACT, Luca Pulina, Responsabile scientifico del progetto PROSSIMO per l’Università di Sassari, nonché le aziende coinvolte nel progetto.



L'obiettivo di PROSSIMO è stato il trasferimento di tecniche avanzate per la progettazione e l'implementazione di Cyber Physical Systems - CPS, tramite l'introduzione, la sperimentazione e il trasferimento di metodi e strumenti software innovativi. I CPS trovano piena attuazione nel campo dell'“Internet delle cose” (IoT), dove degli oggetti acquisiscono intelligenza grazie all'accesso e all'interscambio di dati con altri oggetti (come sistemi di smart camera e sensori distribuiti). Allo stato attuale non esiste uno standard per la produzione di (reti di) CPS. Il gruppo di imprese coinvolte è costituito da PMI operanti nel settore ICT, con l’obiettivo comune di estendere la propria capacità innovativa nelle tematiche riguardanti il progetto.

Le imprese che hanno partecipato sono elencate in questa pagina: https://www. sardegnaricerche.it/index.php? xsl=370&s=359613&v=2&c=15065& nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t= 3&bsc=1