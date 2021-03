Sassari: sabato a Villa Mimosa concerto dell'Orchestra d'Archi Enarmonia

L'Associazione Corale “Canepa” di Sassari mantiene la promessa e saluta con un concerto la Giornata mondiale del Teatro, sabato 27 marzo prossimo. Alle 20,30, dalla splendida Villa Mimosa – sede dell’Associazione degli industriali del Nord Sardegna -, l’Orchestra d’archi Enarmonia proporrà un repertorio con brani di Elgar, Nielsen, Tchaikovskij, Reger, Piernè, Sibelius, Bartok, Grieg.





Contrariamente a quanto previsto in precedenza con la Sardegna in zona bianca, l’appuntamento non potrà svolgersi con la presenza di pubblico, a causa delle intervenute restrizioni che hanno ricollocato la Sardegna in fascia arancione. Per questo l’Associazione ha previsto la diretta streaming del concerto tramite i propri canali istituzionali su Facebook, Instagram e Youtube. Quello di sabato sarà il quarto concerto organizzato negli ultimi tre mesi e trasmesso in live streaming dalla “Canepa”, la più antica istituzione corale della Sardegna che proprio quest’anno celebra il secolo dalla costituzione in associazione: il 23 dicembre al Duomo di Sassari era stato proposto “Verbum caro”, con musiche barocche a tema natalizio, alla presenza dell’Arcivescovo di Sassari, Mons. Gianfranco Saba (trasmesso in diretta anche su Videolina replicato il 9 gennaio al Teatro Comunale di Oschiri), mentre venerdì 26 febbraio era stato proposto un concerto con brani di Mozart e Haydn alla Biblioteca universitaria di Sassari. Già dalla prossima settimana sono in programma, inoltre, ulteriori eventi. In questo modo, la “Canepa” si conferma come una delle massime istituzioni artistiche del territorio, ambasciatrice di musica e di pace, capace di affrontare attivamente anche questo difficile momento per la Cultura del nostro Paese. L’evento di sabato si svolge con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Sassari.