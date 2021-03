Sassari: il Castelvì celebra Dante con professor Beccaria

Proseguono, sempre online e, proprio grazie a questa opportunità , varcano il mare e approdano a Torino, gli incontri culturali de “ I Venerdì del Castelvì”.





Prossimo appuntamento venerdì 26 marzo, sempre alle 17.30, con il Prof. Gian Luigi Beccaria. Professore Emerito, già Ordinario di Storia della Lingua Italiana presso l’Università di Torino, Beccaria è un linguista, critico letterario e saggista molto noto e prolifico. Oltre a numerosi studi su diversi aspetti della lingua, ha pubblicato molti saggi di critica letteraria e di italianistica. Ha inoltre diretto il “Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica” ( 1994). E’ membro dell’Accademia della Crusca. Tra le ultime pubblicazioni ricordiamo “ Il pozzo e l’ago. Intorno al mestiere di scrivere” e “ I “ mestieri” di Primo Levi”.





I non più giovanissimi lo ricorderanno nella bellissima trasmissione della Rai, “ Parola Mia”, condotta da Luciano Rispoli.

Il prof. Beccaria ha gentilmente accolto l’invito a tenere una conferenza dal titolo “ Attualità di Dante, a 700 anni dalla morte”. L’incontro, come sempre aperto alla cittadinanza, sarà introdotto dal Dirigente Scolastico Ganfranco Strinna e moderato dalla docente Gemma Prontera.





Per partecipare è sufficiente mandare una email, entro le ore 17 del 26 marzo, a venerdidelcastelvi@liceocastelvi.edu.it. Verrà inviato un link per il collegamento. L’incontro si potrà anche seguire in diretta sul canale Youtube “ Liceo Castelvì web TV”