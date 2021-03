Entro il 29 marzo le adesioni ai corsi di russo

Il Centro di Lingua Russa di Cagliari nato nel 2015 alla presenza del Pro Rettore dell’Università Statale di Mosca, Prof.ssa Tatiana Kortava, in occasione del Primo Forum Internazionale della Lingua Russa in Sardegna, è diretto dalla D.ssa Inna Naletko, pluriennale esperienza a livello universitario (Centro linguistico di Ateneo, Facoltà di lingue, Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari), relatrice in numerosi simposi linguistici internazionali e attestati di specializzazione presso l’Università Statale Linguistica di Minsk e l’Università Statale di Mosca “Lomonosov” e si avvale di docenti madrelingua che uniscono provata competenza, metodo e passione.linguarussacagliari@gmail.com

Organizzati dal Centro di Lingua Russa di Cagliari i corsi si terranno in modalità DAD (didattica a distanza), con didattica frontale, quindi stesse modalità di fruizione come se si fosse in aula, con possibilità di interagire con il docente e con i compagni di corso e con un numero contenuto di allievi (minimo 6 partecipanti, massimo 8) che garantisce una didattica attenta alle esigenze del singolo allievo senza dispersioni. I corsi si terranno con inizio dal 30 marzo secondo il seguente calendario: Lingua Russa Principianti Assoluti Livello 1 (50 ore) modalità DAD:• Corso Martedì – Giovedì ore 18:00 – 20:00 Lingua Russa Elementare Livello 2 (50 ore) modalità DAD:• Corso Lunedì – Mercoledì ore 16:00 – 18:00 Lingua Russa Intermedio Livello 3 (50 ore) modalità DAD:• Corso Lunedì – Mercoledì ore 20:00 – 22:00 Si tratta di corsi rivolti a coloro intenzionati ad apprendere la lingua russa in maniera professionale con il rilascio di attestato di frequenza rilasciato dal Consolato Bielorusso.Lingua Russa Principianti Assoluti Livello “1” (50 ore) modalità DAD: Rivolto a coloro che si avvicinano per la prima volta alla lingua russa, prevede il raggiungimento delle seguenti conoscenze (in presenza chiaramente dell’impegno adeguato dell’allievo): Conoscenza alfabeto cirillico, fonetica, Imparare a leggere e scrivere in russo. Lessico base limitato: parlare della famiglia, della casa, azioni quotidiane. Grammatica: primi tre casi del sostantivo, pronomi personali, verbo al presente e passato. Lingua Russa Elementare Livello “2” (50 ore) modalità DAD: Rivolto agli allievi che hanno una conoscenza del russo corrispondente al livello "1" di cui sopra. Alla conclusione del livello "2" con alle spalle 100 ore di corso si raggiunge una conoscenza equivalente al livello "A1" del sistema TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) Livello “2” elementare, prevede il raggiungimento delle seguenti conoscenze: Grammatica; tutti i casi del sostantivo, tutti i tempi e aspetti verbali, verbi di moto senza prefissi, aggettivo.Lessico: descrizione persone, progetti con azioni al futuro, azioni quotidiane, ristorante, albergo, aeroporto. Lingua Russa Intermedio Livello “3” (50 ore) modalità DAD: Il Livello "3" intermedio richiede una conoscenza di partenza equivalente al livello "A1" del sistema TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) Per l’ammissione ai corsi sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di ricezione dell’adesione. Per informazioni e adesioni contattare l’indirizzo mail: linguarussacagliari@gmail.com Il nostro Centro da febbraio 2020 ad oggi ha svolto le attività in modalità DAD (didattica a distanza) in ottemperanza alle prescrizioni sul distanziamento sociale, con risultati soddisfacenti dimostrato dal successo di adesioni, che allievi che si trovano anche fuori dalla Sardegna.