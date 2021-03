Visitare i musei con il digitale

Giovedì 18 marzo, dalle ore 10:30, il CRS4 presenta, con un evento online sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/crs4fb), i risultati del progetto “Over the View: verso una progettazione universale per la cultura accessibile”, finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi POR FESR Sardegna 2014-2020. Over the View si è occupato di approfondire il tema delle esposizioni museali accessibili attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali in una prospettiva di progettazione universale, con particolare riguardo all’accesso per le persone con disabilità sensoriale.





Le installazioni nate dal progetto sono 3: due plastici interattivi, uno ospitato nel museo archeologico di Villanovaforru, che rappresenta l’area archeologica di Genna Maria, e l’altro nel museo archeologico di Cagliari, che si riferisce all’area archeologica Santa Vittoria di Serri. Entrambi i plastici, grazie all’ausilio di sensori, interagiscono con il visitatore nel momento in cui vengono toccati, indicando l’area interessata e rispondendo ad eventuali domande sulla zona archeologica, attraverso una voce elettronica o con un testo che compare su un display. L’archeologo Giacomo Paglietti si è occupato dei contenuti dei plastici.





Alla Pinacoteca nazionale di Cagliari, nella cittadella dei musei, invece, c’è la terza installazione denominata Aptica, un dispositivo interattivo che permette di interagire tramite la voce e il tatto con copie 2D e 3D di alcuni retabli custoditi nella Pinacoteca. Posizionando le diverse tavole tattili all’interno di Aptica è possibile esplorarle visivamente e in modalità tattile: il sistema interagisce con l’utente vedente e con quelli con disabilità visiva tramite un sintetizzatore vocale, mentre un display rende visibile la descrizione testuale agli utenti affetti da sordità. Nelle tavole tattili non sono presenti sensori ma le varie figure del retablo sono ricoperte da materiale conduttivo. La storica dell’arte Laura Lanzi ha curato i contenuti dei retabli.





Durante l’incontro sarà mostrato, in particolare, il funzionamento del plastico interattivo del Santuario nuragico Santa Vittoria di Serri, realizzato con la collaborazione delle società Teravista e ALO.





Inoltre, sarà presentato il volume dal titolo: “Accessibilità museale: esempi, spunti e suggerimenti”, curato da Gavino Paddeu, Anna Maria Marras e Andrea Mameli, che raccoglie le esperienze e i suggerimenti dei professionisti che hanno partecipato alle attività progettuali, sotto forma di casi d’uso pratici e informazioni utili ai curatori museali, per migliorare l’accessibilità a favore di disabili sensoriali.





Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 sottolinea “Il progetto Over the View testimonia la grande sensibilità del Centro verso il tema dell’accessibilità mettendo la ricerca scientifica al servizio di imprese e operatori culturali per sperimentare soluzioni innovative con lo scopo di migliorare l’integrazione sociale delle persone con disabilità. La scelta di realizzare i plastici interattivi dei siti nuragici Santa Vittoria di Serri e Genna Maria di Villanovaforru testimonia inoltre l’attenzione che viene costantemente prestata alla valorizzazione dei territori”.





All’evento parteciperanno da remoto le 22 aziende e i 6 enti partner del progetto e interverranno: Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari; Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4; Manuela Puddu, Museo archeologico nazionale di Cagliari; Giacomo Paglietti e Anna Maria Marras, archeologi; Sabrina Orrù e Dario Carbini, Sardegna Ricerche; un rappresentante del Comune di Serri; Francesca Mura, ricercatrice CRS4; Andrea Ferrero, tecnologo CRS4 e ipovedente. Modera gli interventi Andrea Mameli, CRS4.





Per maggiori informazioni sul progetto: http://s.crs4.it/Ed

Per interagire con i relatori da remoto il link Zoom è il seguente: http://s.crs4.it/H4