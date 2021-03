Museo in transito approda a DIDACTA, la fiera dell’insegnamento

Sarà l'occasione per presentare il progetto "Museo In Transito", la sua azione nella costruzione della cittadinanza attiva e la sua sinergia con il Piano delle Arti del Ministero dell’Istruzione. 19 marzo dalle 16:00 alle 17:30 Relatori Grazia De Vita (ArCoEs) Simone Mereu (ANISA) Modera Anna Maria Maullu (Dirigente Scolastico ISSS S. Pertini Cagliari) https://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx?evento=1185#ris1

Per partecipare ai seminari di Didacta https://fieradidacta.indire.it/it/programma/?gclid=CjwKCAiA4rGCBhAQEiwAelVti9qdoO0EuEevd8hhhWth1OxQMQbTXJrgJVwCmsZovMYIShwfHR__exoC7boQAvD_BwE Per fruire dei percorsi formativi è necessario completare l’acquisto del biglietto, che è valido per tutti e 4 giorni di Didacta, al costo di 14 euro. Le attività all’interno di DIDACTA sono valide ai fini dell’aggiornamento e i docenti possono utilizzare per l’acquisto la Carta Docente.