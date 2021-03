Liceo Margherita di Castelvì: si gira - Cominciate le riprese del "corto" per il bando "Didattica e Cinema "

Le complessità del rapporto tra un padre e un figlio e il percorso di costruzione della propria identità sono i temi al centro della sceneggiatura del cortometraggio che proprio in questi giorni inizia a prendere forma all’interno delle aule del liceo Margherita di Castelvì di Sassari.





Proseguono le attività del laboratorio dedicato alla produzione cinematografica, avviato dal liceo cittadino nell’ambito del progetto “Visioni di legalità – Cittadinanza e Costituzione attraverso il linguaggio cinematografico”, grazie al finanziamento regionale del bando “Didattica e cinema” – annualità 2019.





Il regista Austinu D’Antonio, responsabile della sezione “Cinema e didattica” dell’impresa sociale Nuovi Scenari – che coordina il progetto didattico - è impegnato a coinvolgere nel lavoro di pre produzione del corto le studentesse e gli studenti della 4T dell’indirizzo economico e sociale del Castelvì: casting, piano inquadrature, scenografia, costumi. Le ragazze e i ragazzi lavorano con entusiasmo, rivedendo la sceneggiatura, provando le battute, scegliendo le inquadrature e valutando gli spazi.





«Gireremo il corto – racconta il regista – negli spazi dell’ associazione culturale di via Lamarmora “Piano B – Impara l’arte”. In queste ultime giornate, il lavoro ha coinvolto l’intera classe nella progettazione del piano inquadrature per riprodurre in aula gli spazi del set. Abbiamo fatto insieme le prove di recitazione, insieme stiamo scegliendo i colori più adatti per i costumi e l’arredamento che andrà a comporre la scenografia, valutando al meglio le inquadrature che faremo durante le riprese. Il risultato sarà quindi frutto di un lavoro collettivo, sia per la regia che per la fotografia».





Alessio, uno degli studenti impegnati nel laboratorio, sarà il coprotagonista del corto, insieme ad altri due studenti e due docenti del Castelvì che faranno le comparse, andando a comporre una storia semplice nella sua costruzione, ma necessaria come esempio per la formazione di una coscienza civile che educa al rispetto degli altri.





Le attività laboratoriali proseguiranno il 17 marzo, mentre dal 22 al 26 marzo i ragazzi inizieranno a lavorare con la fonica e il direttore della fotografia che collaboreranno con il regista per la formazione dei ragazzi sul set che verrà allestito durante le due giornate di riprese previste il 25 e il 26 marzo.