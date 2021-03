Alghero celebra la Giornata Mondiale del Teatro con Antonio Marras - Il corto Su Nuraxi al Civico

Del Teatro e dalle cui fila emerge la partecipazione di Lia Careddu, attrice di grande esperienza e carisma, nel ruolo della Dea Madre. Compaiono inoltre tre attori della produzione Macbettu: Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeone Felice Montervinone anche le attrici Noemi Medas e Francesca Ventriglia e Massimo Melis. Un racconto magico realizzato in occasione della Milano Fashion Week: «Si realizza quello che ho sempre perseguito nel mio lavoro, quello che ho sempre sostenuto: la moda è alchimia – racconta lo stilista Antonio Marras - riunisce e racchiude tutto ciò che amo: cinema, teatro, danza, musica, letteratura, storia e stracci.





A Su Nuraxi, la reggia, luogo sacro e magico costruito dai miei avi quattromila anni fa, ho ambientato la mia nuova storia dedicata alla mia terra, generosa e fertile di idee». In occasione della proiezione ci sarà Antonio Marras, insieme a alcune/i partecipanti del video. L’evento è programmato su iniziativa della Giunta Conoci che ha approvato la proposta dell’Assessorato alla Cultura finalizzata a promuovere la riapertura dei luoghi di cultura con l'impronta e la firma dello stilista algherese. La giornata celebrativa è patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, con la Fondazione Alghero.





“Riaprire con un evento di questa rilevanza è di forte valenza per la città. Celebriamo questa giornata così sentita con Antonio Marras, un segnale importante per la nostra comunità che vuole ripartire, guardando con fiducia al futuro”, afferma il Sindaco Mario Conoci. Ribadisce i concetti espressi in occasione della presentazione del corto Su Nuraxi, l'Assessore alla Cultura del Comune di Alghero, Marco Di Gangi : “Alghero vuole fortemente condividere le magie dell'opera di Antonio Marras, presentate al mondo tramite la Milano Fashion Week”. Non possiamo che essere orgogliosi di avere questo privilegio per celebrare la giornata mondiale per del teatro».

Il 27 marzo, l'Amministrazione comunale vuole celebrare la Giornata Mondiale del Teatro e della riapertura dei luoghi della Cultura in Italia. Alghero lo farà con lo straordinario spettacolo che ha per protagonista lo stilista Antonio Marras. Al Teatro Civico Gaví Bal·lero di Alghero Marras presenta il suo progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission. Nella sua città l’artista e stilista Antonio Marras mostra al Teatro Civico di Alghero alle 18,00 il cortometraggio Su Nuraxi, prodotto dalla Fondazione Sardegna Film Commission con la collaborazione di Fondazione Barumini e Sardegna Teatro – Centro di Inizitaiva Teatrale, che organizza in Sardegna la Giornata Mondiale.