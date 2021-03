Sardegna Ricerche e Università di Sassari sui siti preistorici della Sardegna

diretto:

Durante lo svolgimento dei lavori, si susseguiranno gli interventi dei docenti Anna Depalmas e Giovanna Fundoni (Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali), Maurizio Minchilli e Loredana F. Tedeschi (Dipartimento di Architettura), Enrico Grosso e Filippo Casu (Dipartimento di Agraria), Antonio Brunetti (dipartimento di Chimica e Farmacia), seguiti, in conclusione, dagli interventi delle imprese aderenti al cluster e dalla discussione finale. Parteciperà anche Cristiano Melis della Direzione generale dei Beni culturali della Regione Sardegna.





Il progetto NUR_WAY è nato con il proposito di elaborare soluzioni e prodotti innovativi attraverso l'integrazione di contenuti scientifici, approccio divulgativo e applicazioni tecnologiche, allo scopo di migliorare l'attrattività dei siti preistorici della Sardegna. NUR_WAY ha inoltre consentito di concertare strategie di azione e sviluppare parti applicative e di ricerca prototipale, ma anche e soprattutto di intraprendere un dialogo costruttivo con le imprese impegnate nel difficile compito di promozione del patrimonio archeologico nuragico e di accoglienza e interfaccia tra turismo culturale e territorio. La realtà archeologica della Sardegna è caratterizzata da aspetti di eccezionalità riscontrabili nelle singolari categorie di monumenti e nel loro grado di conservazione.





L'ambito preistorico è quello che fornisce le espressioni più significative, costituite dalle grandi costruzioni di pietra che rappresentano una delle manifestazioni più impressionanti, in termini di numero e di grandiosità, dell'intero Mediterraneo. Il paesaggio nuragico che contraddistingue vasti comparti dell’Isola, con la perfetta compenetrazione tra ambiente naturale ed edifici turriti, rappresenta la sua immagine identitaria. Il progetto nasce, quindi, dalla consapevolezza dell'assenza di un canale diretto di trasferimento delle informazioni scientifiche derivate dalle ricerche e dagli scavi che l'Università e gli enti di ricerca conducono nei contesti preistorici della Sardegna.





L'obiettivo di NUR_WAY è trasmettere le conoscenze scientifiche agli operatori del territorio per valorizzare e accrescere l'attrattività turistica dei complessi archeologici. Gli strumenti utilizzati saranno sia quelli tradizionali sia quelli mirati alla ricostruzione virtuale (anche con immagini e video 3D) dei siti culturali nuragici della Sardegna.





evento: ) Imprese coinvolte I soggetti coinvolti nel progetto Nur_Way: Paleotur soc. coop. – Nuraghe Losa – Abbasanta (OR); Archeotour soc. coop. – Santa Cristina - Paulilatino (OR); Su Nuraghe s.r.l.– Abini e S’Urbale - Teti (NU); Esedra escursioni – Tamuli - Macomer (NU); Costaval soc. coop. – Sant’Andrea Priu – Bonorva (SS); Balares sas – Nuraghe Maiori - Tempio Pausania (SS); Luca Doro – servizi archeologici – Sassari (SS); Manolo Tatti – servizi fotografici – Oristano (OR); Geoinfolab – Olbia (SS); Taulara s.r.l. – Nuoro (NU);



L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet (link per seguire l' meet.google.com/hug- qybd-vwq ) Imprese coinvolte I soggetti coinvolti nel progetto Nur_Way: Paleotur soc. coop. – Nuraghe Losa – Abbasanta (OR); Archeotour soc. coop. – Santa Cristina - Paulilatino (OR); Su Nuraghe s.r.l.– Abini e S’Urbale - Teti (NU); Esedra escursioni – Tamuli - Macomer (NU); Costaval soc. coop. – Sant’Andrea Priu – Bonorva (SS); Balares sas – Nuraghe Maiori - Tempio Pausania (SS); Luca Doro – servizi archeologici – Sassari (SS); Manolo Tatti – servizi fotografici – Oristano (OR); Geoinfolab – Olbia (SS); Taulara s.r.l. – Nuoro (NU);

Ortuabis soc. coop. – Nuraghe Nolza – Meana Sardo (NU); Siendas soc. coop. – Mandra Antine - Thiesi (SS); Amministrazione Comunale di Genuri – Nuraghe San Marco – Genuri (VS); Amministrazione Comunale di Tula–Sa Mandra Manna – Tula (SS); APS FuTurismo- Turismo Esperienziale in Sardegna – Nulvi (SS); LIBER Soc. Coop. – Museo di Irgoli - Buddusò (SS); Coop. La Pintadera – Nuraghe Santu Antine – Torralba (SS); ArkeStudiosVideo – Drone Video Making – Sassari (SS); Coop. Penisola del Sinis – Tharros – Museo di Cabras – Cabras (OR); Coop. Kent’Ogos – Servizi storico culturali - Oristano (OR); Nabui s.r.l. – Società Benefit – Oristano (OR); Agriturismo Sa Tanchitta – Ula Tirso (OR). Impresa esterna partner: Fondazione Vulci – Parco Archeologico Naturalistico di Vulci – Montalto di Castro (VT).