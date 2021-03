Sassati: "I Venerdì di Castelvì" - La lezione di Don Bosco

Venerdì 12 marzo, alle 17.30, si terrà il terzo appuntamento degli incontri culturali online sulla piattaforma TEAMS.

Tema dell’incontro, dopo l’approfondimento di alcuni aspetti della cultura e storia locali negli incontri precedenti, sarà un argomento trasversale, che interessa i più diversi e molteplici campi culturali, e cioè “L’educazione come valore e come servizio: La lezione di Don Bosco”.





Il relatore sarà Don Gaetano Galia, pedagogista, educatore, Cappellano del carcere di Bancali, che si trova quotidianamente a fare i conti con quello che significa essere un “educatore” oggi. A lui spetterà il compito di farci riflettere sulla nozione stessa di “educazione”, oggi più che mai attuale, anche alla luce dell’esperienza di Don Bosco, che a questo tema ha dedicato l’esistenza.





L’incontro, come sempre aperto alla cittadinanza, sarà introdotto dal Dirigente Scolastico, Dott. Gianfranco Strinna, e moderato dalla docente Gemma Prontera.





Per partecipare è necessario inviare una email, entro le ore 17 di venerdì 12 marzo, a venerdidelcastelvi@liceocastelvi.edu.it . Verrà inviato un link per il collegamento. L'incontro si potrà seguire in diretta anche sul canale Youtube "Liceo Castelvì web TV".