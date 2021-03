Alghero: comincia all'Ateneu Algueres il laboratorio linguistico di promozione turistica

Il laboratorio è totalmente gratuito e avrà la durata di 30 ore, le lezioni saranno online con sessioni prevalentemente di due ore consecutive. Il laboratorio linguistico funziona col metodo dell’auto-apprendimento tramite un continuo dialogo e scambio di competenze: i partecipanti potranno parlare liberamente e confrontare le proprie conoscenze sui temi del laboratorio attraverso una partecipazione creativa. A coloro che frequenteranno il corso L’Ateneu Alguerès rilascerà un attestato di partecipazione. I temi che verranno trattati nel laboratorio sono: Territorio e paesaggio costiero.





“Itinerario del mare e della conquista”: fortificazioni urbane, sistema paesaggistico delle torri costiere aragonesi; località marine luogo di famose battaglie; Territorio, paesaggio urbano e costiero. “Itinerario della pesca”: dai luoghi della produzione di reti e nasse, all’attività cantieristica dei maestri d’ascia e calafats, alle imbarcazioni tradizionali della marineria algherese, al linguaggio dei marinai, alle tecniche specifiche di pesca, fino allo storico Mercato Civico.; Territorio, paesaggio agrario e costiero.





“Itinerari della fede e della devozione catalano-algherese”: santuari, simulacri, luoghi ed oggetti di venerazione di origine catalana nonché riti e pratiche di devozione specifiche del territorio algherese, come il culto della Madonna di Valverde, il culto della Madonna dels Desamparats, processione e riti della Settimana Santa, processione a mare della Madonna della Mercede, culto e processione a mare della Madonna del Frontuni Per iscrizioni e informazioni:ateneualgueres@tiscali.it

Il via venerdì 12 marzo alle ore 18 per la realizzazione di “Itinerari culturali identitari” attraverso l’uso del Catalano di Alghero . Entro la stessa data sarà ancora possibile l’iscrizione al corso . Il laboratorio linguistico è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna in quanto compreso nel “Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”. L’Ateneu Alguerès, che ha realizzato il progetto, ne cura la realizzazione in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Alghero.