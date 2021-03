LACANA “Viaggio sul Mood Indigo” - Performance alle Officine Culturali

L’obiettivo è comune: creare uno spazio aperto alla sperimentazione in cui dare voce all’arte in tutte le sue possibili declinazioni. Officine culturali sostiene infatti ogni forma di arte performativa e visiva e promuove eventi multimediali e multidisciplinari in un’ottica nazionale e internazionale. L’avventura è iniziata a dicembre, quando il Comune di Sennori ha affidato uno spazio in disuso alle cure di Theatre en vol che lo ha trasformato in un luogo dal sapore contemporaneo e industriale, adatto ad accogliere performance e interventi artistici di varia natura.





Da qui l’idea di proporre una serie di eventi gratuiti in streaming con protagonisti alcuni tra i migliori e le migliori artiste della scena isolana, nazionale e internazionale. Un appuntamento mensile da dicembre a maggio con interventi creati appositamente per questo spazio. L’obiettivo è quello di donare un prodotto artistico di grande qualità a un pubblico reso orfano di teatri, cinema e spazi di cultura e di sostenere allo stesso tempo le e gli artisti e i tecnici dello spettacolo duramente messi alla prova dalle disposizioni ministeriali. In attesa che lo spettacolo dal vivo sia nuovamente possibile, officine culturali continuerà a proporre fino a maggio i propri appuntamenti per la prima volta in diretta sul suo canale YouTube.





Dopo le straordinarie performance di Alfredo Puglia, Stefano Campus e Luca Vargiu, Gavino Riva, Michèle Kramers, Anna Melchiorri e Ignazio Chessa dedicate alla musica, all’arte visiva e al teatro di ricerca, officine culturali ha deciso di inaugurare il nuovo canale YouTube con la performance di un giovanissimo e talentuoso artista: LACANA, cantautore di stampo indie rock dalla voce vagamente androgina, con il primo album in uscita nel 2021.





Domenica 7 marzo alle ore 18:30 in diretta sul canale YouTube di officine culturali LACANA presenta in esclusiva il progetto “Viaggio sul Mood Indigo – Un treno che ferma a quattro stazioni”, un percorso musicale e spirituale attraverso quattro famosi brani reinterpretati e riarrangiati per pianoforte e quattro voci (Filippo Lacana – voce principale; Raffaele Puglia – pianoforte, voce; Mara Demartis – voce; Francesca Ledda – voce). Per ora, dunque, officine rimane un luogo virtuale che propone contenuti di alta qualità sul canale YouTube e sulle pagine Facebook e Instagram.





Non appena le disposizioni lo permetteranno, lo spazio verrà aperto allo spettacolo dal vivo, senza però rinunciare alla visione in diretta. Un modo per unire il pubblico in un’ampia rete di partecipazione e per rendere sempre più officine culturali un punto di riferimento per la scena artistica emergente e di qualità.

La nuova realtà culturale dedicata alle arti performative, alla sperimentazione, alle arti visive in un tempo in cui la necessità di uno spazio per la cultura è diventata sempre più urgente. Il progetto nasce dalla sinergia di voci e percorsi differenti: l'esperienza della compagnia teatrale Theatre en vol si unisce alle competenze di un giovane team di menti creative formato dal musicista Alfredo Puglia e dalla fotografa e video maker Naima Savioli.