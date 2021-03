Alghero: eventi per la Giornata della Donna

La Giornata Internazionale della Donna sarà inoltre l’occasione per il Comune di Alghero di ricevere in donazione dall’artista Tonino Alfonso una sua opera contro il femminicidio. L’incontro organizzato dall’Assessorato alla Cultura si terrà nella Sala di Rappresentanza del Comune, ora dislocata al piano terra del Quarter, alle ore 10,00. Saranno presenti il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alla Cultura Marco Di Gangi, rappresentanti della Giunta. L'incontro si terrà nel rispetto delle prescrizioni per il il contrasto alla diffusione del Covid.

Il prossimo 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Alghero dedica un momento di riflessione sul tema, con il coinvolgimento della Rete delle Donne, della Fidapa, con una testimonianza dei ragazzi del Licei Artistico e Scientifico, con la critica letteraria Neria De Giovanni e con il musicista Mauro Uselli.