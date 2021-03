Sassari: la morte del Conte di Moriana - Venerdì conferenza nella Cattedrale di San Nicola

In occasione della presentazione, al termine delle operazioni di restauro, del Monumento funebre del principe Placido Benedetto di Savoia, conte di Moriana, governatore di Sassari al momento della morte, avvenuta in questa città il 29 Ottobre del 1802 , all’età di 37 anni, il Centro per gli Studi Antropologici, Paleopatologici e Storici (Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari) e l’Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Sassari, venerdì 5 marzo terranno una conferenza, alle ore 11, nella Cattedrale di San Nicola.





Dopo una breve ricostruzione del lavoro svolto (reso possibile grazie ad un finanziamento della Fondazione Sardegna) ; e dopo aver riassunto i risultati dello studio archeologico, antropologico, paleobiologico, tossicologico dei resti scheletrici, verrà apposta sul monumento una targa in ottone. Accanto, su una piantana in plexiglass , troverà posto una scheda informativa, in cui i visitatori della Chiesa troveranno una sintesi della storia del conte di Moriana, ricostruita sulla base di documenti storici e indagini rigorose che hanno permesso di acquisire informazioni sulle cause della morte del Conte di Moriana, delle cerimonie e dei rituali funebri.