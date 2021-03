Cagliari: un tè con l'arte a Palazzo Doglio - Questo fine settimana la collezione Ingrao

Dall’altra parte, Palazzo Doglio conferma la sua vocazione di innovatore e di partner del territorio offrendosi come piattaforma di scambio e di incontro, prima portando lo Chef Cocco nei corridoi della Galleria Comunale per reinterpretare alcune opere della Collezione Ingrao durante “Arte in Tavola” lo scorso dicembre e ora presentando all’American Bar i “Tea Talks”, momenti di approfondimento condotti dagli storici dell’arte dei Musei Civici che offrono al pubblico una nuova chiave di lettura del mondo dell’arte.





Palazzo Doglio ospita gli incontri il sabato e la domenica a partire dalle ore 16.00, i partecipanti hanno l’opportunità di prendere un tè con curatori e storici dell’arte che dopo il talk sono disponibili per un confronto. Inoltre i Musei Civici mettono a disposizione la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per l’ingresso alla Galleria Comunale e al Museo d’Arte Siamese. In linea con lo spirito della collaborazione, a fronte della chiusura obbligata dei musei durante il fine settimana, Palazzo Doglio ospiterà inoltre negli spazi della reception un bookshop pop-up dei Musei Civici a tema con l’argomento del Tea Talk, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18.





6-7 marzo: La Collezione Ingrao, una donazione inestimabile; 13-14 marzo: Quanto vale l'Arte Povera.





La collaborazione tra Palazzo Doglio e i Musei Civici di Cagliari continua sabato 6 e domenica 7 marzo con il terzo appuntamento dei “Tea Talks”, il ciclo di 8 incontri sul dietro le quinte del mondo dell’arte per scoprire cosa c’è dietro un’opera, cosa definisce il successo o l’insuccesso di una Collezione, come un artista entra nella storia. Il “Tea Talks” è un nuovo format che conferma la volontà dei Musei Civici di reagire e di fornire soluzioni per il pubblico nonostante la complessità dei tempi, gli incontri si svolgeranno infatti nelle giornate di chiusura obbligata dei musei ossia durante il fine settimana.