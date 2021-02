La cultura contadina ora ha un suo museo: a Loceri

“La civiltà contadina rappresenta, con le sue tradizioni da tramandare e custodire, un importante aspetto della memoria collettiva sarda. La nostra Isola ha sempre posseduto innumerevoli e caratteristici elementi che hanno reso attrattive le nostre campagne e il territorio. È assai apprezzabile l’idea di disporre gli attrezzi da lavoro che venivano utilizzati nel passato in luoghi caratteristici del paese ogliastrino perché costituiscono un elemento di attrazione didattica e turistica”.





Lo hanno dichiarato gli assessori regionali dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, del Lavoro, Alessandra Zedda, e dei Trasporti, Giorgio Todde, che hanno partecipato all’inaugurazione del Museo dell’Arte e Cultura contadina situato nel comune di Loceri, su invito del sindaco Gianfranco Lecca. “Preservare il sapere e la manualità delle lavorazioni caratteristiche è fondamentale per tenere vive le nostre tradizioni e le produzioni tipiche, anche attraverso la valorizzazione del Museo a livello regionale”, ha sottolineato l’assessore Murgia. I tre esponenti della Giunta Solinas hanno incontrato il sindaco di Arzana, Angelo Stochino e la Giunta comunale, assicurando l’impegno del governo regionale a favore della valorizzazione dei territori interni.





Durante la riunione nella quale il primo cittadino ha ringraziato l’assessore Murgia per lo sblocco dei finanziamenti dei villaggi nelle zone rurali, si è parlato della predisposizione di un progetto pilota sul territorio del Gennargentu che parte dal B&B negli ovili insieme al comune di Desulo per rafforzare le attività produttive e turistiche con grande attenzione alla sostenibilità. Inoltre, è stato manifestato un interesse per il settore delle produzioni locali, in particolare la lavorazione di carni e la valorizzazione del prosciutto, anche attraverso la formazione professionale e la certificazione delle specifiche competenze.